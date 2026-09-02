'지게차 끼임 사고' 경기 광주 쿠팡 물류센터 경찰·노동부 합동 압수수색

'지게차 끼임 사고'로 근로자가 다친 경기 광주 쿠팡 물류센터에 대해 경찰과 노동부가 강제 수사에 나섰습니다.



경기남부경찰청은 오늘(2일) 오전 9시부터 광주시 쿠팡 물류센터에 수사관 13명을 보내 고용노동부와 합동 압수수색을 진행하고 있다고 밝혔습니다.



현장엔 고용노동부 소속 노동감독관 등 15명도 투입됐습니다.



노동부는 "관계자 PC 등을 확보해 입식 지게차 사용 작업 중 재해자 끼임 사고 예방을 위한 사업주의 안전조치 의무 이행 여부 등을 면밀히 살펴볼 것"이라고 설명했습니다.



지난달 23일, 해당 물류센터에서 지게차를 운행하던 중 40대 남성이 지게차와 구조물 사이에 끼어 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.



남성은 아직 의식을 찾지 못했다고 전해졌습니다.



(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)