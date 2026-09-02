주요국 국채 매도세…10년물 미국채 금리 4.8%

▲ 뉴욕증권거래소 (위 사진은 기사내용과 관련이 없습니다.)

세계 주요국 국채금리가 일제히 뛰어올라 수십 년 만의 최고 수준으로 치솟았습니다.블룸버그 자료에 따르면, 1일(현지시간) 미국 10년물 국채금리는 직전 거래일보다 4.80bp(1bp=0.01% 포인트) 오른 4.799%로 마감했습니다.10년물 금리가 4.8%로 오른 것은 지난해 1월 이후 처음입니다.통화정책에 민감한 2년물 금리는 5.80bp 오른 4.400%, 30년물 금리는 3.10bp 오른 5.273%를 각각 나타냈습니다.30년물은 2006년 이후 최장기간 5%를 웃돌고 있습니다.10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날 37.0bp에서 39.8bp로 확대돼, 단기물 위주였던 금리 상승 압력이 장기물로 옮겨가는 흐름이 확인됐습니다.일본 10년물 국채 금리도 6.10bp 오른 2.996%를 기록해 1996년 이후 처음으로 3%를 돌파했습니다.영국 30년물 국채 금리도 7.60bp 상승한 5.856%로, 1998년 이후 최고를 기록했습니다.독일과 프랑스의 30년물도 2011년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았습니다.월스트리트저널은 국채금리 급등은 세계 경제 전반에 부담을 주며 주택 구매자·신용카드 이용자부터 최근 수년 간 대규모로 차입해 온 각국 정부까지 압박하고 있다고 전했습니다.이 중 영국 국채금리는 유럽 주요국 중 가장 큰 상승폭을 보였는데, 에너지 가격에 취약한 경제 구조가 부각됐습니다.또 부채가 많은 국가일수록 금리 상승이 차환 비용 증가와 추가 차입으로 이어지는 '부채 악순환' 우려가 반영됐습니다.미국 기술기업들이 인공지능(AI) 붐 자금 조달을 위해 대규모로 발행한 회사채가 국채 수요를 잠식하는 점도 금리 상승 요인으로 꼽힙니다.케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 지난달 28일 인플레이션과의 싸움이 끝나지 않았다는 취지로 발언한 이후 이달 연준의 금리 인상 기대가 커졌고, 유럽중앙은행(ECB)·일본은행(BOJ)·호주·뉴질랜드 중앙은행의 동반 인상 전망도 확산하고 있습니다.일본은 수십 년간의 디플레이션에서 벗어나 인플레이션 국면에 접어들었는데도 일본은행의 금리 인상이 더뎌 엔화 약세 압력이 이어져 왔습니다.스콧 베선트 미 재무장관은 최근 "일본 정부와 일본은행이 엔화 강세로 이어질 조치를 취할 것"이라고 말해 긴축 속도가 빨라질 것이라는 시장 전망을 뒷받침했습니다.시장은 일본은행 기준금리가 연말 약 1.4%로 마감될 것으로 보고 있지만, 3개월 전만 해도 연중 1% 동결 전망이 우세했습니다.데릭 핼페니 미쓰비시UFJ 유럽 글로벌마켓리서치 총괄은 "이미 위험 지대에 들어섰다"며 금리가 오를수록 주식시장이 붕괴적으로 되돌려질 위험이 커진다고 경고했습니다.로라 쿠퍼 누빈 글로벌 투자전략가는 블룸버그TV 인터뷰에서 "앞으로 금리는 오르는 방향으로 갈 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)