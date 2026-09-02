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한은 "9월 물가, 근원 품목 중심으로 기조적 상승세 지속"

최승훈 기자
작성 2026.09.02 09:49 조회수
한은 "9월 물가, 근원 품목 중심으로 기조적 상승세 지속"
▲ 이지호 한은 부총재보

한국은행은 오늘(2일) "9월 소비자물가 상승률은 근원 품목을 중심으로 기조적인 상승세를 이어갈 것"이라고 예상했습니다.

이지호 한은 부총재보는 오늘 오전 물가상황 점검회의를 주재하고 "기저효과의 소멸로 (9월 상승률이) 8월보다는 낮아질 것"이라며 이같이 말했습니다.

그는 8월 소비자물가와 관련, "지난해 통신비 할인에 따른 기저효과로 7월보다 상승 폭이 확대됐다"며 "석유류 최고가격 인하, 정부의 농축수산물 할인정책 등이 오름폭을 제한했다"고 분석했습니다.

이어 "근원물가는 내구재 가격 오름폭이 확대되는 가운데 기저효과 영향을 크게 받아 상승률이 큰 폭으로 확대됐다"고 부연했습니다.

그는 "향후 소비자물가는 중동전쟁과 관련한 불확실성이 여전히 높은 가운데 비용충격의 전이, 수요측 압력 확대 등으로 근원물가를 중심으로 높은 오름세를 지속할 것"이라고 내다봤습니다.

그러면서 "경계심을 갖고 물가 상황을 점검해 나가겠다"고 덧붙였습니다.

국가데이터처는 8월 소비자물가지수가 120.05(2020년=100)로, 1년 전보다 3.1% 상승했다고 이날 발표했습니다.

6월 3.2%에서 7월 2.8%로 하락했다가 다시 3%대로 올라섰습니다.

(사진=연합뉴스)
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