항공업계, 작년 안전투자 13조 3천억 원…신규 항공기 43대 도입

▲ 인천공항 계류장

국내 항공업계가 지난해 안전 분야에 총 13조 3,098억 원을 투자한 것으로 나타났습니다.국토교통부는 국내 17개 항공사와 인천국제공항공사·한국공항공사의 2025년 항공안전 투자 실적과 2026~2027년 투자계획을 분석한 결과, 이같이 집계됐다고 오늘(2일) 밝혔습니다.지난해 안전 투자액은 전년(6조 1,769억 원)보다 115.5% 늘어난 수준입니다.다만 이는 신규 항공기 도입 비용과 운항·객실승무원 고용 비용을 안전투자 범위에 새로 포함한 영향이 큰 것으로 분석됩니다.신규 항공기 43대 도입에 3조 8,798억 원, 안전 관련 종사자 고용비용에 3조 3,817억 원이 투입됐습니다.국적항공사 평균 항공기 기령은 2024년 12.4년에서 2025년 12.1년으로 낮아졌습니다.신규 항공기 도입을 제외한 안전투자는 9조 424억 원으로 전년(5조 3,397억 원) 대비 69.3% 증가한 수준입니다.항공기 정비·수리·개조에는 3조 3,848억 원, 엔진·부품 구매·임차에 1조 8,761억 원, 정비시설·장비에 2,250억 원이 투자됐습니다.업체별로 보면 대형항공사(FSC)인 대한항공과 아시아나항공이 각각 7조 2,241억 5천만 원, 1조 8,754억 원을 투자해 전체의 68.4%를 차지했습니다.저비용항공사(LCC)에서는 트리니티항공(9,906억 2천만 원), 제주항공(9,775억 7천만 원), 이스타항공(5,590억 2천만 원), 진에어(4,079억 9천만 원) 순으로 투자액이 컸습니다.항공기가 1만 회 운항했을 때 투입된 안전투자 금액인 '1만 운항당 투자액'은 파라타항공(7,932억 2천만 원), 에어프레미아(5,532억 1천만 원), 대한항공(4,907억 3천만 원) 순으로 높았습니다.항공기 1대 당 안전투자는 대한항공(432억 6천만 원), 이스타항공(279억 5천만 원), 아시아나항공(275억 8천만 원) 순이었습니다.항공업계는 올해 신규 항공기 60대 도입을 위한 7조 663억 원을 비롯해 총 17조 4,462억 원의 안전투자를 계획하고 있습니다.내년에는 항공사 통합에 따른 중복투자 조정으로 안전투자 규모가 감소할 전망입니다.내년 신규 항공기 도입 예정 대수는 28대입니다.유경수 국토부 항공안전정책관은 "안전투자를 단순한 비용이 아니라 장기적인 경쟁력과 성장의 기반으로 인식하는 안전 경영 문화가 정착되도록 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)