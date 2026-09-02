8월 물가 3.1%↑…작년 'SKT 해킹 요금 감면' 없었다면 2.5%

▲ 1일 서울의 한 전통시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다.

지난달 소비자물가 상승률이 두 달 만에 다시 3%대로 올라섰습니다.석유류 오름세가 둔화하고 농축수산물 물가가 하락했지만, 지난해 SK텔레콤이 휴대전화 요금을 50% 감면한 기저효과가 나타났기 때문으로 풀이됩니다.국가데이터처가 오늘(2일) 발표한 '8월 소비자물가 동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 120.05(2020년=100)로, 1년 전보다 3.1% 상승했습니다.소비자물가 상승률은 중동 전쟁 영향으로 4월 2.6%에서 5월 3.1%, 6월 3.2%를 기록했다가 7월 2.8%로 2%대로 내려왔지만, 지난달 다시 3%대로 올라섰습니다.석유류 가격은 14.2% 오르며 7월(15.5%)보다 상승 폭을 줄였습니다.물가 상승 기여도는 0.54%포인트(p)로 역시 7월(0.60%p)보다 축소됐습니다.석유 최고가격제의 영향입니다.이 제도가 시행되지 않았다면 소비자물가 상승률은 0.5%p 올라 3.6%에 달했을 것으로 정부는 분석했습니다.세부 품목을 보면 경유는 19.6%, 휘발유는 11.5%, 등유는 19.7% 각각 올랐습니다.농축수산물은 2.6% 하락했습니다.지난 7월 0.9% 상승에서 하락 전환으로, 전체 물가를 0.21%p 끌어 내렸습니다.출하량 증가와 정부 지원 할인행사 영향 등이라고 데이터처는 설명했습니다.다만 채소는 1년 전과 비교하면 9.7% 하락했지만, 전월과 비교하면 12.4% 상승했습니다.여름철 기온 상승과 휴가철 수요 증가 등의 영향입니다.석유류 가격 둔화 등에도 소비자물가가 3%대로 오른 것은 지난달 휴대전화료가 26.7%나 오른 영향이 컸습니다.이는 지난해 휴대전화료가 21.0% 내린 기저효과 때문입니다.SK텔레콤은 해킹 사태로 대규모 가입자 이탈이 벌어지자 지난해 8월 한 달간 2천만 명이 넘는 전체 가입자의 통신 요금을 50% 감면했습니다.이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 "휴대폰 요금 감면 기저효과 0.58%p 수준으로, 이를 제거했을 때 전체 물가는 2.5% 수준"이라고 설명했습니다.다시 말해 휴대전화료 기저효과가 없었다면, 전체 소비자물가는 지난 3월(2.2%) 이후 가장 낮았을 것이라는 뜻입니다.휴대전화료 상승의 영향으로 공공서비스 물가 상승률이 7월 1.4%에서 지난달 6.5% 껑충 뛰어올랐습니다.2001년 8월(7.2%) 이후 25년 만에 가장 크게 상승했습니다.가공식품은 지난달 1.5% 상승하며 전월보다 0.5%p 상승 폭이 확대됐습니다.최근 빵·과자·국수 등 가공식품 출고가 인상이 잇따르면서 순차적으로 반영된 것으로 데이터처는 풀이했습니다.자주 구매하는 품목 중심으로 짜여 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 3.2% 상승했습니다.'밥상 물가'를 나타내는 신선식품지수는 6.7% 내렸습니다.2021년 10월(-7.8%) 이후 4년 10개월 만에 최대 폭 하락했습니다.경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 3.4% 상승했습니다.2023년 5월(3.8%) 이후 3년 3개월 만에 가장 많이 올랐습니다.이 심의관은 "이 역시 휴대전화 요금 때문으로 지난달보다 0.8%p 상승 폭이 커졌다"며 "근원물가는 품목 수가 전체 소비자물가보다 줄어드니까 기저효과가 더 크게 나타난다"고 설명했습니다.농산물 및 석유류 제외 지수는 3.1% 올랐습니다.2023년 12월(3.1%) 이후 가장 많이 상승했습니다.(사진=연합뉴스)