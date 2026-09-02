트럼프 옛 안보보좌관 볼턴 "트럼프, 평양서 김정은 만나려 할 것"

▲ 트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴이 1일(현지시간) 한미연구소(ICAS) 주최로 화상 대담하고 있다.

도널드 트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴은 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 '평양 회담'을 추진할 거라고 전망했습니다.볼턴 전 보좌관은 현지시간 1일 워싱턴 DC의 한미연구소(ICAS) 주최 화상 대담에서 "트럼프는 (2018년) 싱가포르에서 북한 지도자를 만난 최초의 미국 대통령이 됐고, 2019년 비무장지대(DMZ) 회동에선 북한 땅에 들어간 최초의 미국 대통령이 됐으니, 남은 단계는 하나뿐"아라며 "바로 트럼프가 평양을 방문하는 것"이라고 말했습니다.이어 "트럼프는 왜 (북미) 회담을 원하는가. 사진이 필요하기 때문이다. 관심을 다른 데로 돌리고 싶기 때문"이라면서, 11월 중간선거에서 패배할 경우 "두 번째 임기의 마지막 2년에 접어든" 역대 미 대통령들이 그랬듯 국내에서 의회를 상대하기보다는 해외로 눈을 돌리려 할 공산이 크다고 봤습니다.또 "트럼프는 싱가포르에서도 김정은에게 '나와 함께 에어포스원(미 대통령 전용기)에 타는 게 어떠냐. 그리고 우리가 평양에 들르는 것'이라고 제안한 바 있다"며 "평양 방문의 목적은 홍보 효과다. 정말 그게 전부"라고 덧붙였습니다.그러면서 트럼프가 북한을 '핵보유국'(nuclear power)이라고 언급했던 점을 상기한 뒤 "우리가 그(김 위원장)에게서 얻어낼 수 있는 게 뭐라도 있을지 매우 회의적"인 반면, "북한은 그 회담에서 자신들이 무엇을 얻어낼 수 있을지 매우 치밀하게 계산해 놨을 것"이라고 예상했습니다.볼턴 전 보좌관은 "난 트럼프가 어느 날 불쑥 이 생각(북미 정상회담)을 떠올렸다고 생각한다"며 "그것을 현실화할 수 있을지 알아보기 위한 논의가 지금 진행 중일 가능성은 충분히 있다. 다만, 아무것도 성취하지 못하는 회담은 상황을 오히려 후퇴시킬 수 있다"고 지적했습니다.그는 "트럼프는 5년 반 동안 국제 관계를 정상 간 개인적 관계라는 프리즘을 통해 바라본다는 점을 보여줬다"며 "그에게는 국무부도, 국방부도, 재무부도, 그 밖의 누구도 필요하지 않다. 그저 '두 친구'가 서로 이야기하면 되는 것이다. 난 그것이 위험하다고 생각한다"고 우려했습니다.볼턴 전 보좌관은 북한 문제에 대해 트럼프에게 조언하는 사람이 있는지 모르겠다며, 백악관 국가안보회의(NSC)가 사실상 유명무실해지고 참모들의 조언이 전무한 상황에서 트럼프가 독단적 결정을 내리는 것 같다고 추측했습니다.그는 "그래서 트럼프와 김정은의 회담에 따르는 위험이 매우 크다는 것이다. 최근 트럼프가 (한미) 연례 훈련인 을지프리덤실드를 단축한 게 그 사례"라며, 트럼프가 싱가포르 회담 때도 한미 훈련에 대한 김 위원장의 문제 제기에 "올해는 그냥 취소하겠다"고 즉흥적으로 말해 배석했던 참모들을 놀라게 했던 일화를 소개했습니다.볼턴 전 보좌관은 북한이 러시아의 우크라이나 전쟁에 파병함으로써 실전 경험과 드론전 능력을 쌓았고, 이를 토대로 한국에 대한 제한적 군사 도발을 감행해 미국의 개입 의지를 확인하려 할 수 있다고 주장했습니다.그러면서 "북방한계선을 생각해보면, (북한이) 그 선 너머의 섬 몇 개를 그냥 점령하는 식의 행동을 생각해볼 수 있다. 일종의 시험 사례를 만들어 트럼프의 결의가 어떤지 확인해볼 수 있다. 그런 상황이 매우 우려된다"고 강조했습니다.볼턴 전 보좌관은 이재명 대통령을 향해선 "트럼프와의 회담을 적극적으로 추진하지 않는 게 반드시 나쁜 것만은 아니다"라며 "트럼프가 무슨 말을 하고 무슨 행동을 할지 조심해야 한다. 그래서 위험성이 크다"고 조언했습니다.(사진=연합뉴스)