이란 "미에 보복 공격…미군 여러 명 사망"

▲ 이란 이슬람혁명수비대 미사일 발사 (자료사진)

미국의 새로운 대이란 공습에 맞서 이란군이 중동 지역 내 미군 시설 등을 겨냥한 보복 작전을 개시했습니다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 현지 시간 1일 성명을 내고 미군의 남부 해안 공습을 '절박함의 발로'라고 규정하며, 강력한 보복 조치에 착수했다고 밝혔습니다.성명은 "용맹한 IRGC 전사들은 침략자들에게 뼈저린 후회를 안겨줄 응징에 이미 착수했다"며 "그 첫 번째 조치로 신형 방공체계를 동원해 미 침략군의 첨단 MQ-9(MQ9) 드론 50번째 기를 격추했다"고 밝혔습니다.IRGC는 성명에서 "미군이 이란 남부 해안의 여러 민간 시설을 포함한 장소들을 무모하게 폭격했다"며 "하지만 이러한 공격은 오히려 호르무즈 해협의 안보를 더욱 공고히 하고, 해협 내 외세 개입 세력을 억누르려는 우리 전사들의 결의를 다지는 계기가 될 뿐"이라고 주장했습니다.이후 발표한 성명에서 IRGC는 탄도미사일로 요르단 내 미군기지를 공격했다고 밝혔습니다.이란군이 대규모 드론 공격으로 바레인 내 미군기지를 타격했다는 이란 매체 보도도 나왔습니다.로이터 통신에 따르면 IRGC는 성명에서 이번 공격으로 미군이 다수 사망했다고 주장했습니다.아직 이에 대한 미군의 입장은 나오지 않았습니다.이란 반관영 타스님 통신도 "미국을 겨냥한 이란군의 결정적 작전이 시작됐다"며 "이란의 미사일과 무인기(드론)가 역내 미군 기지와 주요 시설들을 표적으로 타격하고 있다"고 전했습니다.앞서 미군은 이날 이란을 향한 군사 공격을 단행했습니다.대이란 군사작전을 총괄하는 미 중부사령부는 SNS를 통해 "미군은 미 동부시간으로 정오(한국 시간 2일 오전 1시) 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)의 표적에 대한 타격을 시작했다"고 밝혔습니다.이어 "이 공격은 최근 IRGC가 호르무즈 해협의 민간 선박과 이 지역(중동)에 배치된 미군 장병을 상대로 한 공격을 시도한 것에 따른 조처"라고 설명했습니다.미군의 이란에 대한 공격은 지난달 30일 호르무즈 해협에 있는 라라크섬 내 IRGC 기뢰 설치용 로켓발사대 2곳을 타격한 데 이어 이틀 만에 이뤄진 겁니다.이 공격 이후 이란은 요르단 내 미군기지 등에 미사일 여러 발을 발사했습니다.이날 미군의 공격은 이란의 대응에 대한 보복 성격으로, 이란이 또다시 대응에 나서면서 보복과 재보복이 되풀이되는 상황입니다.(사진=SEPAHNEWS.COM 공개 영상 화면 캡처, 연합뉴스)