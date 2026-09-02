[에디터픽] "물 2천 원" 시장에서 '나라 망신'..정부 칼 뽑았는데 "무슨 의미야?"

외국인들이 자주 찾는 서울 광장시장.



비가 오는 평일 오전인데도 관광객들로 북적입니다.



이곳에서는 바가지요금 논란이 여러 차례 불거졌습니다.



[물은 있어요? 얼마예요? (2,000원이요.)]



가격표에 없는 것을 팔거나 가격표보다 비싼 가격에 파는 것입니다.



[다이기 후쿠이/외국인 관광객 : (터무니없이) 그렇게 받는 가게라면, (다른 곳으로) 바꿀 수밖에 없겠죠.]



식품의약품안전처가 바가지요금 근절을 위해 행정처분을 강화했습니다.



이전까지는 바가지요금 첫 적발 시 시정명령에 그쳤지만, 어제(1일)부터는 바로 영업정지 처분을 받습니다.



1차 위반은 영업정지 5일, 2차는 10일, 3차는 20일입니다.



일반음식점과 분식점, 패스트푸드전문점 등 전국 96만 개 음식점이 대상입니다.



하지만 노점은 식품위생법상 영업자가 아니어서 영업정지 대상에 해당하지 않습니다.



같은 시장 안이라도 식품접객업소로 정식 허가가 난 음식점은 제재 대상이 되고 노점들은 대상이 되지 않는 것입니다.



[음식점주 : (영업정지 한다는) 그게 무슨 의미가 있어요. 가게에서는 (최근 적발이) 하나도 그런 게 나온 게 없는데, 노점에서만 나왔는데….]



[이성복/노점주 : 바가지 논란이 하도 많다 보니까, 다들 (노점) 상인들끼리 노력을 하고 있고…]



손님이 주문한 메뉴에 다른 것을 추가해 더 비싸게 받는 경우, 또 애초부터 다른 매장보다 턱없이 비싸게 받는 경우라도 가격표에 가격만 표시돼 있으면 제재 대상에서 제외돼 상인회 차원의 자체 징계 등에 의존해야 합니다.



(취재 : 한성희, 구성 : 윤성식, 영상취재 : 이병주, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스부)