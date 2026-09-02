남자 배구 대표팀, 아시아선수권 출격…모레 타이완과 첫 경기

▲ 남자 배구 대표팀

남자 배구 대표팀(세계 랭킹 26위)이 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 직행 티켓이 걸린 2026 아시아 선수권대회에 출전합니다.이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 모레(4일)부터 13일까지 일본 후쿠오카현 기타큐슈시에서 열리는 아시아선수권대회에 참가해 4강 진출 이상의 성적에 도전합니다.조별리그 C조에 속한 한국은 모레 오후 4시 타이완(58위)과 1차전을 치른 뒤 7일 오후 5시 태국(62위)전, 8일 낮 1시 30분 카타르(24위)전에 나섭니다.3개 조 1, 2위와 각 조 3위 중 성적이 좋은 2개 팀은 8강에 진출합니다.8강 대진은 조별리그 성적에 따라 결정되는 만큼, 한국은 최대한 많은 승점과 세트, 점수를 얻어야 강팀을 피할 수 있습니다.이번 대회 우승팀은 LA 올림픽 출전권을 받고, 1∼3위 팀은 2027 국제배구연맹(FIVB) 남자 배구 월드컵(전 세계선수권대회) 출전권이 주어집니다.LA 올림픽은 12개 팀이 출전합니다.2026년 대륙별 선수권대회 우승팀에 출전권 5장, 2027 월드컵 상위 팀 3장, 2028년 6월 기준 FIVB 세계 랭킹 상위 팀 3장, 개최국 미국에 한 장이 돌아갑니다.한국으로서는 현실적으로 이번 대회에서 준결승에 진출에 3위 이상의 성적을 거두고, 월드컵에서 최대한 많은 랭킹 포인트를 획득하는 것이 올림픽 진출 가능성을 높이는 방법입니다.한국 남자 배구는 2000년 시드니 올림픽에 마지막으로 출전한 뒤 이후 올림픽 본선 무대를 밟지 못했습니다.월드컵(세계선수권)은 지난해 11년 만에 진출했으나 조별리그에서 3전 전패로 탈락했습니다.한국은 아시아선수권의 아픈 기억도 털어내야 합니다.2003년까지 9차례 출전 대회 중 4차례 우승했던 한국은 2005년부터 2011년까지 4개 대회 연속 3위를 기록하다 2015년 7위로 처졌습니다.2021년엔 역대 최악의 성적인 8위를 기록했고, 2023년 마지막 대회에선 5위에 머물렀습니다.대표팀은 부상에서 돌아온 '쌍포' 아웃사이드 히터 허수봉(현대캐피탈)과 아포짓스파이커 임동혁(대한항공)에게 기대를 겁니다.부상으로 그동안 대표팀에 합류하지 못했던 허수봉과 임동혁은 최근 복귀해 국내에서 열린 바레인과 두 차례 평가전에서 빼어난 기량을 펼쳤습니다.세터 한태준(우리카드), 황승빈(현대캐피탈)과 호흡이 좋다는 것도 긍정적입니다.그동안 대표팀 공격을 지휘했던 주전 세터 황택의(KB손해보험)는 발목 뼛조각 제거 수술을 받아 이번 대회에 출전하지 못합니다.이밖에 아웃사이드히터 임성진(국군체육부대), 임재영, 정한용(이상 대한항공)과 아포짓스파이커 신호진(현대캐피탈)의 몸 상태도 나쁘지 않습니다.베테랑 미들블로커 차영석(KB손해보험)과 바레인과 두 경기에서 두각을 보인 최준혁(대한항공)도 믿음직스럽습니다.한국이 좋은 성적을 거두기 위해선 8강 토너먼트에서 어떤 상대를 만나는지도 중요합니다.A조에 속한 디펜딩 챔피언이자 개최국인 일본(6위)은 올해 강팀들이 모인 발리볼네이션스리그(VNL) 예선 라운드에서 12승 무패로 전체 1위에 올랐고, 4강에서 미국에 2-3 석패한 뒤 4위를 기록했습니다.일본은 아시아를 넘어 세계 무대에서도 강팀으로 꼽히는 만큼, 한국 대표팀이 일본을 넘어서는 것은 쉽지 않을 전망입니다.전통의 강호 중국(37위)과 최근 3개 대회에서 우승 두 차례, 준우승 한 차례를 거둔 이란(19위)도 우승 후보로 꼽힙니다.아시아선수권은 2026 아이치·나고야 아시안게임의 전초전으로도 관심을 끕니다.아시안게임 남자 배구는 27일부터 10월 3일까지 열리며 한국은 중국, 타이완, 필리핀과 D조에 속했습니다.아시아선수권대회 첫 상대인 타이완과는 아시안게임에서도 만납니다.한편 차상현 감독이 이끄는 여자 배구 대표팀은 앞서 열린 아시아선수권대회에서 우승팀 태국에 덜미를 잡혀 준결승 진출에 실패, 올림픽 및 월드컵 직행 티켓을 놓쳤습니다.(사진=대한배구협회, 연합뉴스)