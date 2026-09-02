엄지성, 스완지 2연승 견인…두 경기 연속 '1골 1도움'

▲ 엄지성

2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 국가대표 공격수 엄지성(스완지시티)이 두 경기 연속으로 1골 1도움을 올리며 펄펄 날았습니다.엄지성은 오늘(2일, 한국시간) 영국 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026-2027 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 4라운드에서 1골 1도움을 기록, 스완지시티의 2-0 승리에 앞장섰습니다.지난 라운드 더비 카운티와의 원정 경기에서 1골 1도움을 올리며 3-0 승리를 견인한 엄지성은 두 경기 연속으로 공격포인트를 작성했습니다.올 시즌 엄지성은 공식전 5경기에서 2골 2도움을 쌓았습니다.두 경기 연속으로 선발 출전한 엄지성은 경기 시작 8분 만에 선제골을 터뜨렸습니다.애덤 아이다가 드리블로 왓퍼드 수비망을 뚫어내고서는 골문 앞으로 패스했고, 엄지성이 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.엄지성은 전반 29분에도 아이다와 골을 합작했습니다.엄지성이 하프라인에서 예리한 침투 패스를 넣자 아이다가 오른발 슈팅으로 마무리해 추가 골을 뽑았습니다.왼쪽 공격수로 빼어난 활약을 펼쳐 보인 엄지성은 시즌 처음으로 풀타임을 소화했습니다.엄지성은 이민성 감독이 지휘하는 아시안게임 대표팀에 와일드카드로 선발됐습니다.한국의 아시안게임 남자축구 조별리그 첫 경기는 15일 카타르 전입니다.(사진=연합뉴스)