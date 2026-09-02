FT "호르무즈 해협서 한국 장금상선 소유 유조선 피격"

▲ 호르무즈 해협 (자료사진)

호르무즈 해협을 통과하던 한국 해운사 장금상선(영문명 시노코) 소유 선박 1척을 포함한 유조선 2척이 지난달 31일(현지 시간) 피격당한 것으로 알려졌다고 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.FT는 해상보안 분석가들의 분석을 인용해 장금상선이 소유한 '세네갈 프로스페리티'호와 사우디아라비아가 소유한 유조선 '시드르'호가 공격받았다고 전했습니다.다만 호르무즈 해협 통신 상황이 좋지 않아 선박명 등 정보가 공식적으로는 확인되지 않았다고 FT는 덧붙였습니다.앞서 영국 해사무역기구(UKMTO)는 이날 공지를 통해 선박 1척이 정체불명의 발사체 3발에 피격당했다고 보고했으나 해당 선박의 명칭은 밝히지 않았었습니다.장금상선은 선박 피격과 관련한 확인 요청에 아직 답을 하지 않았다고 FT 전했습니다.이같은 상황은 미국이 한달 만에 호르무즈 해협에서 이란을 상대로 공격을 재개하면서 양측이 무력 충돌을 이어가는 와중에 벌어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)