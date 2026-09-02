황희찬, 독일 분데스리가 '샬케04'로 임대 이적

▲ 황희찬

국가대표 공격수 황희찬(30)이 독일 분데스리가 샬케04로 임대를 떠나게 됐습니다.샬케 구단은 오늘(2일, 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 황희찬과 2027년 6월 30일까지 한 시즌 임대 계약을 맺었다고 발표했습니다.유리 뮐더 샬케 디렉터는 "황희찬이 합류하면서 공격진의 무게감이 한층 커졌다"며 "다양한 포지션 소화가 가능하고, 여러 리그와 대표팀에서 쌓은 풍부한 경험 역시 강점"이라고 밝혔습니다.황희찬은 "지난 시즌 샬케의 경기를 보면서 강한 인상을 받았고, 팀의 스타일을 유심히 지켜본 결과 나와 잘 맞을 것 같다는 판단이 섰다"고 소감을 밝습니다.독일 매체 보도에 따르면 이번 계약에는 완전 이적 옵션이 포함돼 있습니다.시즌이 끝난 뒤 샬케가 옵션을 발동할 경우, 울버햄튼 측에 이적료 300만 유로(약 47억 8000만 원)를 지불해야 하는 것으로 알려졌습니다.울버햄튼 내에서 고액 연봉자로 꼽히는 황희찬은 2028년 6월까지 계약이 남아 있었지만, 지난 시즌 득점 3골에 그치며 다소 부진한 성적을 보였습니다.여기에 울버햄튼이 EPL 최하위로 강등되는 사태까지 겹치면서 그의 입지는 한층 위축됐습니다.한때 리즈 유나이티드행이 거론되기도 했지만, 실제 그가 향한 곳은 샬케였습니다.과거 함부르크와 RB 라이프치히를 거치며 독일 무대를 경험했던 그는 이번 이적으로 5년 만에 분데스리가 땅을 다시 밟게 됐습니다.한편 샬케는 분데스리가 출범 이후 준우승만 일곱 차례 차지한 팀으로, 지난 시즌 2부리그 우승을 통해 1부로 승격했습니다.샬케의 다음 일정은 오는 6일 새벽 1시 30분, 김민재가 소속된 바이에른 뮌헨과의 홈경기입니다.(사진=게티이미지)