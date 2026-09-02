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미·이란 교전 재개에 국제유가 5% 안팎 급등…WTI 90달러 돌파

손기준 기자
작성 2026.09.02 06:58 조회수
미·이란 교전 재개에 국제유가 5% 안팎 급등…WTI 90달러 돌파
현지시간 1일 미국과 이란의 무력 충돌이 재개되면서 국제 유가가 급등했습니다.

이날 런던 ICE 선물거래소에서 11월 인도분 브렌트유 선물은 전장 대비 4.60% 오른 배럴당 94.65달러에 마감했습니다.

뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 5.20% 오른 배럴당 90.22달러에 거래를 마쳤습니다.

브렌트유는 7월 24일, WTI는 7월 23일 이후 최고 수준으로 두 유종은 지난 2거래일간 각각 5.98%, 8.18%가 상승했습니다.

이날 오전 2%대 상승률을 보이던 국제유가는 미국이 이란을 이틀 만에 다시 공습했다는 소식에 상승 폭을 키웠습니다.

미 중부사령부는 이날 미 동부 시각 정오에 이란 이란혁명수비대(IRGC) 표적을 겨냥해 공습을 개시했다고 밝혔습니다.

이는 최근 호르무즈 해협의 민간 선박과 중동에 배치된 미 병력에 대한 IRGC의 공격 시도에 대응하기 위한 것이라고 덧붙였습니다.

이란도 반격을 예고했습니다.

IRGC는 이날 성명을 통해 미군의 남부 해안 공습을 '절박함의 발로'라고 규정하며, 강력한 보복 조치에 착수했다고 밝혔습니다.

양국 간 직접적인 무력 공방이 이어지면서 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협을 둘러싼 원유 공급 차질 우려는 더욱 커졌습니다.
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