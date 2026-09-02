1. 비거주 1주택 공제 12억 유지…"늘 완벽할 순 없어"



정부가 비거주 1주택자의 종부세 공제액을 현행 12억 원으로 유지하고, 전년 대비 종부세 부담 증가분의 상한도 150%로 유지하기로 했습니다. 이재명 대통령은 정부안이 완벽할 수는 없다면서 국회로 공을 넘겼습니다.



2. 실종 지역 지상 수색…오늘 긴급구호대 합류



네팔 대홍수로 실종된 우리 국민 9명을 찾기 위해 신속대응팀이 현지에서 지상 수색을 진행하고 있습니다. 오늘(2일) 오전에는 우리 해외긴급구호대 44명이 군 수송기를 타고 네팔에 도착해 현장에 합류합니다.



3. 경찰 고위직 대폭 물갈이… 제주청장 승진은 '불발'



정부가 김종철 경남 경찰청장을 경찰청 차장에, 고범석 전남 경찰청장을 서울경찰청장에 임명하는 등 경찰 고위직 인사를 단행했습니다. 실종 허위 종결 사건이 일어난 제주의 고평기 청장은 치안정감 승진 내정자였지만 최종 명단에서는 빠졌습니다.



4. 미, 이틀 만에 이란 공습…이란 "강경 대응"



미국이 이란에 대한 군사 공격을 또 감행했습니다. 이란이 강경 대응 입장으로 맞서면서 호르무즈 해협을 중심으로 한 군사적 긴장이 다시 고조되고 있습니다.