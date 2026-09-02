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"절대 알리지 말라"…신민아, 15년간 남몰래 37억 원 기부

고희경 기자
작성 2026.09.02 08:16 조회수
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최근 온라인에 배우 신민아 씨의 꾸준한 선행을 알리는 글이 올라와 눈길을 끌었습니다.

15년 동안 남몰래 기부한 금액이 37억이 넘는다고 합니다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 한 기부재단 관계자의 말을 빌려, 2009년부터 계좌에 매달 거액이 찍히는데 알고 보니 신민아 씨가 보낸 거였다는 글이 올라왔습니다.

신민아 씨가 절대 알리지 말라면서, 화상 환자 치료비와 저소득층 아이들 공부방에 써달라고 당부했다는데요.

그렇게 15년 동안 남몰래 기부한 돈만 37억 원이 넘는다며 천사가 따로 없다고 덧붙였습니다.

해당 관계자가 어떤 재단에 소속돼 있는지 확인되진 않았는데요.

연예계 대표 기부 천사로 꼽히는 신민아 씨는 그동안 취약계층과 화상 환자 등을 위해 기부금을 전달해 왔고, 현재까지 누적 기부액이 40억 원에 이르는 것으로 알려졌습니다.
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