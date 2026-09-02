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갑자기 방향 틀더니 경찰차에 '쾅'…운전석은 '텅'

고희경 기자
작성 2026.09.02 07:58 조회수
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사람이 직접 운전대를 잡지 않아도 차를 움직일 수 있는 시대가 코앞으로 다가왔습니다.

그런데 과연 이 기술, 안심하고 믿어도 되는 걸까요?

파키스탄부터 가보시죠.

차량 운전석은 텅 비어있고 조수석에 남성 1명만 앉아 있습니다.

그런데 갑자기 차량이 제멋대로 방향을 틀더니 앞에 있던 경찰차를 그대로 들이받습니다.

파키스탄 이슬라마바드에서 원격조종 차량을 시연하던 중 벌어진 사고입니다.

개발자 측은 시연 도중 인터넷 연결이 끊기면서 차량을 외부에서 통제할 수 없게 됐다고 설명했습니다.

다행히 인명 피해는 없었지만, 만약 혼잡한 도로 상황이었다면 치명적인 사고로 이어질 수도 있었겠죠.

이런 기술을 실제 도로에서 사용하려면 더 강력한 안전장치가 필요해 보입니다.

(화면출처 : X @khurram143, 인스타그램 @muhammad_aali_jalal)
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