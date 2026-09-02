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중학교 교과서에 태극기가 엉터리…비판 쏟아지자 결국

이강 기자
작성 2026.09.02 08:00 조회수
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중학교 교과서에 '엉터리 태극기'.

한 출판사가 발행한 중학교 교과서에 말 그대로 잘못 그려진 태극기 삽화가 실린 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.

서경덕 성신여대 교수, '한 출판사에서 펴낸 중학교 2학년 2학기 국어 교과서에 태극기의 태극무늬가 잘못 그려져 있다'며 학부모로부터 제보받은 내용을 SNS에 올렸습니다.

또, 교과서 자습서에 사진에 대한 설명도 잘못 표기됐다라고 하는데요.

2002년 한일 월드컵을 2002년 한국 월드컵이라고 적었다고 합니다.

서 교수는 '아이들이 배우는 교과서에서 이런 일이 벌어지는 건 있을 수 없다'며 '출판사뿐 아니라 검정도서를 승인한 교육부의 책임도 크다'고 지적했습니다.

교육부는 해당 교과서의 오류를 인정하고 사과했습니다.

또, 전체 교과서에 실린 국가 상징물 삽화를 전수 조사하고, 이 같은 오류가 반복되지 않도록 검정 심사 단계의 점검을 강화하기로 했습니다.

(화면출처 : 서경덕 교수 SNS)
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