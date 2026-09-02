"무료" 이대역 앞 의문의 상자…"2만 원짜린데" 무슨 일

개당 '2만 원'인데 그냥 가져가라고?



이 키워드만 보면 착한 나눔의 현장인가 싶잖아요.



하지만 K팝 산업의 어두운 면에 대한 이야기입니다. 기사 함께 보시죠.



지난달 31일, 지하철 이대역 앞의 모습입니다.



종이상자가 하나 놓여있는데요.



'FREE'라고 적혀 있는데, 'FREE'라고 하면 보통 무료 나눔이라고 하잖아요.



이 상자 안에는 2만 원 정도 하는 아이돌 그룹의 앨범 수십 장이 포장 비닐도 뜯지 않은 채 들어있었습니다.



왜일까요?



팬들이 사인회 같은 이벤트 당첨을 위해 앨범 수십 장을 구매하고 그대로 버린 것으로 보인다는 분석입니다.



앨범을 아무래도 많이 살수록 응모 기회도 늘어나기 때문에 그렇다는 거죠.



나눔을 빙자한 쓰레기 투기 현장은 자주 목격되고 있습니다.



버려지는 앨범의 가수나 기획사도 하나에 한정돼 있지 않습니다.



현재 1년에 판매되는 K팝 앨범만 1억 장 상당이거든요.



K팝 시장 전반에 이런 실물 앨범 시스템이 구축됐다는 것을 고려해 보면, 특별히 쓰이지도 듣지도 않은 채 버려지는 앨범의 양도 상당할 걸로 보인다는 분석입니다.