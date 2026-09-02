"남산터널 막고 웨딩 촬영" 사진 반전…지인 나타나더니

남산터널 '웨딩 촬영'은 오해.



최근 남산터널에서 한 예비부부가 차선 하나를 막고 웨딩 촬영을 했다는 글이 퍼졌습니다.



그런데, 사실이 아닌 것으로 드러났습니다.



지난달 25일, 남산3호터널 안에서 한 남녀가 차선 하나를 막고 웨딩 촬영을 했다는 내용의 글과 사진이 올라왔습니다.



사진을 보면, 2차로 터널이죠.



한쪽 차로에 흰색 차량이 정차해 있고 뒤쪽에는 통행을 제한하는 삼각뿔도 세워져 있습니다.



그리고 터널 벽 쪽을 보면 남녀가 있습니다.



흰색 드레스와 검은색 정장 차림으로도 보입니다.



이 내용들을 보고 누리꾼들은 '위험한 행동이다', '민폐다'라는 반응이 이어졌습니다.



그런데 사진 속 인물들의 지인이 나타나서 이에 대한 반박에 나섰습니다.



대학원 졸업식에 참석하기 위해 이동을 하던 중에 차가 갑자기 고장이 나서 일어난 일이었다는 겁니다.



오히려 추가 사고를 막기 위해 수신호 등의 조치를 하고 있었다라고 전해지는데요.



그리고 현재 웨딩 촬영을 주장한 최초 글은 삭제된 상태라고 하네요.



(화면출처 : 스레드)