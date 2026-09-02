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[날씨] 오전까지 강원·충청 약한 비…남부 폭염주의보

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작성 2026.09.02 01:01 조회수
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중부 지방에 내리던 비는 대부분 그쳤는데요.

오늘(2일) 오전까지 강원 남부와 일부 충청권에는 약한 비가 조금 더 이어지겠습니다.

그 밖의 중부 지방에도 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다.

비구름의 뒤편으로 비교적 차고 건조한 성질의 공기가 내려오면서 주 후반으로 갈수록 아침 저녁으로는 선선한 초가을의 공기가 느껴지겠습니다.

한편 남부 지방에는 여전히 여름 공기가 남아 있습니다.

폭염주의보가 발효 중인데요.

오늘도 남부 지방은 고기압의 가장자리에 놓이면서 오후 한때 요란한 소나기 오는 곳도 있겠습니다.

밤사이 남부 지방을 중심으로 열대야가 이어지는 곳이 있겠습니다.

오늘 낮 기온은 남부를 중심으로 30도를 웃돌아 덥겠습니다.

목요일부터 주말까지는 동풍의 영향으로 강원 영동과 제주에 비가 길게 이어질 전망입니다.

(남유진 기상캐스터)
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