[단독] 7년간 잠적했던 '6,500억' 미납자…종로서 덜미

<앵커>



무려 6천500억 원의 벌금을 내지 않고 7년 동안 잠적했던 50대 남성이 최근 검찰에 검거된 사실이 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 금괴 밀수 조직의 총책이었던 이력답게, 서울 종로 귀금속 거리 일대에서 꼬리가 잡혔습니다.



김규리 기자입니다.



<기자>



지난달 21일 서울 영등포구 주택가.



검찰 수사관들이 동태를 살피고, 잠시 뒤 한 남성이 수사관들이 지나간 곳을 빤히 쳐다봅니다.



남성이 다시 골목 안으로 사라지자, 수사관들이 달려갑니다.



6천537억 원, 역대 최고액 벌금을 내지 않고 지난 2019년 7월에 잠적했던 50대 남성 A 씨가 붙잡히는 순간입니다.



[(아시잖아요. 벌금액도 상당하시고 금괴 관련한 것도 있고 해서.) 네.]



A 씨는 2015년부터 한국, 일본, 홍콩을 오가며 금괴를 밀수한 국제 밀수 조직 총책으로, 1kg 금괴 4만여 개를 밀반출한 혐의로 2019년 1심에서 징역 2년 6개월, 1조 3천억 원대 벌금형을 선고받았습니다.



시세 차익은 400억 원가량이었는데, 금괴 원가를 기준으로 벌금이 책정돼 천문학적 액수가 정해진 것입니다.



단일 사건 기준 최고 액수 벌금이라 당시 화제가 되기도 했습니다.



[조장현/당시 부산지법 공보판사 (2019년 1월 15일 '8뉴스') : 무료 일본 여행을 시켜주겠다는 등의 유혹으로 일반 시민을 이용해서 범행을 적극적이고 장기간 이어왔기 때문에 죄질이 불량하다고.]



반년 뒤 항소심에서 대폭 감형되면서 A 씨는 선고 이튿날 석방됐고, 벌금도 절반가량 줄었지만 여전히 역대 최고액이었습니다.



이후 7년 동안 수사망을 피해 숨어 지냈던 A 씨는 SBS가 확보한 최근 CCTV 영상에서는 카페에서 태연하게 지인들과 담소를 나누는 모습을 확인할 수 있었습니다.



검찰은 서울 종로 귀금속 거리 일대의 한 카페에서 A 씨의 실물을 7년 만에 포착했습니다.



[김학록/서울서부지검 집행과 : 정말 의외였던 게 마스크도 전혀 쓰고 있지 않았고, 그냥 태연하게 일반인처럼 전혀 그런 거리낌이 없어 보였습니다.]



검찰이 CCTV 역추적을 통해 서울 영등포 모처에 마련된 은신처를 찾아내면서 검거된 A 씨는 다시 교도소에 수감됐습니다.



(영상취재 : 이찬수, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 방민주)