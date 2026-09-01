경찰, 한밤중 인사로 고위직 대폭 물갈이…김종철 경찰청장 대행·고범석 서울청장

▲ 경찰청

정부가 오늘(1일) 김종철 경상남도경찰청장을 경찰청 차장에, 고범석 전남경찰청장을 서울경찰청장에 각각 임명하는 등 올해 하반기 치안정감·치안감 전보 인사를 단행했습니다.지난달 12일 발표한 치안정감·치안감 승진 내정에 따른 후속 보직 인사입니다.경찰청은 경찰 업무의 공정성과 책임성을 강화하기 위해 전국 18개 시도경찰청장에 연고지 근무를 배제하는 '향피제'를 전면 적용했습니다.이에 따라 시도경찰청장 18명 가운데 14명(78%)이 교체됐습니다.전체 치안감 직위의 교체 비율은 81%입니다.치안정감으로 승진해 새 보직을 받은 인사는 김종철 신임 경찰청 차장과 고범석 신임 서울경찰청장, 유승렬 신임 인천경찰청장 등 3명입니다.김 신임 차장은 경찰청장 직무대행을 맡습니다.치안정감은 치안총감인 경찰청장 바로 아래 계급입니다.경찰청 차장과 국가수사본부장, 서울·부산·인천·경기남부경찰청장, 경찰대학장 등 7개 보직이 있습니다.김 신임 차장은 문재인 정부 당시 청와대 국정상황실에서 근무했습니다.강원경찰청 생활안전부장과 충남경찰청 공공안전부장, 서울경찰청 생활안전교통부장 등을 거쳐 지난해 9월 경남경찰청장을 맡아왔습니다.고 신임 서울청장은 서울경찰청 기동본부장과 국무조정실 대테러센터 등을 거친 경비 분야 전문가입니다.지난해 9월 치안감으로 승진했으며 올해 4월부터 전남경찰청장으로 근무했습니다.유 신임 인천청장은 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관을 지냈습니다.박근혜 정부와 윤석열 정부 당시 대통령실에 파견돼 근무한 이력이 있습니다.지난달 치안정감 승진 내정자에 포함됐던 고평기 제주경찰청장은 이번 치안정감 승진 임용에서 빠지고 경찰청 생활안전교통국장으로 자리를 옮겼습니다.고 청장의 승진 미임용에는 제주 실종 허위 종결 사건이 영향을 줬단 분석도 나옵니다.경찰청에서는 김성재 서울경찰청 치안정보부장이 경찰청 대변인으로, 송유철 서울경찰청 경무부장이 경찰청 기획조정관으로 각각 치안감으로 승진해 임명됐습니다.경찰청 경무인사기획관에는 유윤종 울산경찰청장, 미래치안정책국장에는 박현수 경찰인재개발원장, 범죄예방대응국장에는 김영근 광주경찰청장, 국제치안협력국장에는 김동권 경기북부경찰청장이 각각 임명됐습니다.형사소송법 개정에 따른 경찰 수사의 책임성과 현장 수사 역량을 강화하기 위해 국가수사본부 주요 직위에는 수사 분야 전문인력을 배치했습니다.국수본 수사기획조정관에는 김광식 서울 관악경찰서장이, 수사국장에는 오승진 서울경찰청 수사부장이 각각 치안감으로 승진해 임명됐습니다.경찰인재개발원장에는 손제한 치안감, 중앙경찰학교장에는 도준수 경찰청 미래치안정책국장이 보임됐습니다.서울경찰청 수사차장에는 송병선 경기남부경찰청 광역수사단장이 치안감으로 승진해 임명됐고, 생활안전차장에는 남제현 중앙경찰학교장이 자리를 옮겼습니다.시도경찰청장에는 양영우 광주청장, 최보현 울산청장, 이승협 경기북부청장, 곽병우 강원청장, 박종섭 충북청장, 신효섭 전북청장, 김호승 전남청장, 박헌수 경북청장, 이재영 경남청장, 김병찬 제주청장이 각각 임명됐습니다.이 가운데 양 신임 광주청장과 박 신임 경북청장은 치안감으로 승진해 보임됐습니다.대구경찰청장 직무대리에는 박준성 경찰청 국제치안협력국장 직무대리가, 충남경찰청장 직무대리에는 이서영 경찰청 생활안전교통국장 직무대리가 각각 치안감 승진 내정과 함께 임명됐습니다.경찰청은 후속 인사에서도 시도경찰청 청문감사인권담당관을 비롯한 주요 직위로 향피제 적용을 확대하는 등 인사 시스템을 정비할 방침입니다.(사진=연합뉴스)