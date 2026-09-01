이란 대통령 "미국, 합의 이행하면 즉각 상응조치"…외교 재개 시사

▲ 마수드 페제시키안 이란 대통령

마수드 페제시키안 이란 대통령은 미국이 지난 6월 체결된 종전 양해각서(MOU)를 이행한다면 이란 역시 즉각 상응하는 조치에 나설 것이라며 종전 협상 재개 가능성을 열어뒀습니다.현지시간 1일 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 키르기스스탄 비슈케크에서 열린 상하이협력기구(SCO) 정상회의 연설에서 미국이 지난 6월 이란과 맺은 합의를 먼저 파기했다고 비판하며 이같이 말했습니다.그는 파키스탄과 카타르의 중재로 약 3개월간의 협상 끝에 종전 양해각서에 도달했으나, 도널드 트럼프 미 대통령이 과도한 요구를 앞세워 약속을 저버렸으며, 이란은 미국의 위반 행위에 비례적으로 대응해 왔다고 주장했습니다.페제시키안 대통령은 "이란은 침략자가 아니며 스스로를 방어했을 뿐"이라면서 "신의와 약속 이행이 결여되고 무력 사용을 배제하지 않는 외교로는 항구적인 평화를 이룰 수 없으며, 압박과 위협 정책은 외교적 노력을 훼손할 뿐"이라고 지적했습니다.그러면서 "미국이 앞서 언급한 양해각서 상의 의무로 복귀한다면, 이란 이슬람 공화국은 즉각 상응하는 조처를 할 것"이라고 강조했습니다.이어 페제시키안 대통령은 자국을 겨냥한 미국과 이스라엘의 공격을 '유엔 헌장 및 국제법에 대한 명백한 위반'이라고 규정했습니다.최고지도자 암살, 학생 168명이 희생된 미나브 학교 폭격, 라마르드 경기장 및 국가 핵심 인프라 타격 등 구체적인 피해 상황도 열거했습니다.특히 국제원자력기구(IAEA)의 감시를 받는 평화적 핵시설까지 공격받은 점을 꼬집으며 "국제사회의 대응 없이 이런 행위가 규범화된다면, 내일 어느 국가가 자국의 주권과 안보를 확신할 수 있겠는가"라고 되묻기도 했습니다.아울러 가자지구, 레바논, 최근 이란에 대한 공격에 있어 유엔과 안전보장이사회의 대처가 매우 실망스러웠다며, 다극화 체제에 맞춰 유엔이 평화 유지라는 본연의 임무를 수행할 수 있도록 변화해야 한다고 전했습니다.전쟁 발발 6개월이 지난 현재 미국과 이란 간 전쟁 종식을 위한 외교적 노력은 교착 상태에 빠져 있습니다.6월 잠정 합의 당시 이란의 핵 프로그램을 포함한 최종 평화 조약을 맺기로 설정했던 '60일 시한'은 지난달 만료됐습니다.최근 파키스탄, 카타르, 오만 등 중재국 대표단이 테헤란을 방문해 협상을 재개했으나, 호르무즈 해협 항로 문제 등 핵심 쟁점엔 여전히 합의하지 못하고 있습니다.전쟁 전까지 열려 있던 전략적 요충지 호르무즈 해협은 현재 이란의 선박 통제 및 공격과 미국의 이란 항구 해상 봉쇄가 맞물리며 글로벌 에너지 거래를 옥죄고 있습니다.트럼프 대통령은 이란에 '경제 전쟁'을 선포하며, 이란과 거래하는 국가들에 대한 제재를 경고한 상탭니다.이런 가운데 최근 양측이 약 한 달 만에 다시 무력 공격을 주고받으며 걸프 해역의 군사적 긴장도 한층 고조되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)