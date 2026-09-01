유명 BJ 과즙세연·케이 나란히 입건…마약류관리법 위반 혐의

▲ 서울 강남경찰서

유명 BJ(인터넷 방송 진행자) 커플인 과즙세연(본명 인세연)과 케이(본명 박중규)가 향정신성의약품을 투약한 혐의로 경찰 수사를 받고 있습니다.서울 강남경찰서는 인씨와 박씨 등을 마약류관리법 위반 혐의로 지난 7월 30일 입건해 조사 중이라고 오늘(1일) 밝혔습니다.이들은 향정신성의약품으로 분류된 수면제를 복용한 혐의를 받습니다.지난달 박씨는 자신의 '수면제 대리처방' 입건 사실이 알려지자 개인 라이브 방송을 통해 경찰 조사를 받은 사실을 인정한 바 있습니다.당초 박씨의 수사 소식만 전해졌으나, 연인 사이인 인씨도 함께 경찰 수사선상에 오른 사실이 추가로 확인된 것입니다.박씨는 지인을 통해 향정신성의약품에 해당하는 수면제를 대리로 처방받아 복용한 것으로 파악됐습니다.박씨는 2012년부터 인터넷 방송을 시작해 이날 기준으로 70만 6천여 명의 유튜브 채널 구독자를 모았으며, 인씨는 2024년 하이브 방시혁 의장과 로스앤젤레스 베벌리힐스에서 포착돼 화제를 모은 바 있습니다.(사진=연합뉴스)