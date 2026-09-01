국민의힘, '당원 직선제' 사고 당협 36곳 확정…공모 절차 착수

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 정희용 사무총장

국민의힘이 이른바 당원 직선제가 처음 적용되는 사고 당원협의회 36곳을 확정하고 2일부터 위원장 공모 절차에 들어갑니다.이번 조직 정비는 장동혁 대표 지도부 체제에서 '당협위원장 당원 직선제' 도입을 결정한 뒤 처음 이뤄지는 것입니다.국민의힘 조직강화특별위원회(조강특위)는 오늘 여의도 당사에서 회의를 열고 사고당협에 대한 조직위원장 공모 일정을 확정했습니다.공모 대상 지역은 지난달로 임기가 종료된 전국 254개 당협위원장직 중 현재 공석인 36곳입니다.권역별로 서울 5곳(광진갑·동대문갑·중랑을·성북을·관악갑).인천 2곳(계양갑·서구을), 경기 10곳(성남수정·성남중원·평택병·안산병·남양주을·하남을·용인갑·안성·김포을·화성정), 강원 1곳(강릉), 대전 1곳(서구을), 충북 1곳(청주서원), 충남 1곳(논산계룡금산), 전북 5곳(전주갑·전주을·익산갑·군산김제부안을·완주진안무주), 전남광주 7곳(북구갑·북구을·목포·여수갑·여수을·순천곡성구례갑·해남완도진도), 경남 2곳(창원성산·김해을), 제주 1곳(제주갑)이 대상입니다.조강특위는 중앙윤리위원회의 징계로 당협위원장의 당원권 정지 상태인 당협 3곳(부산 사하을·대구 달서병·울산 울주)의 경우 현재 재심 청구 기간이 지나지 않은 점 등을 고려해 추후 논의하기로 했습니다.직무 정지 상태인 당협 1곳(경남 마산합포)에 대해서도 추후 윤리위와 최고위 회의 등 절차를 거쳐 사고 당협 지정 여부를 결정한다는 방침입니다.조직위원장 선정 공고는 내일 시작되며 공모 신청은 7∼9일 받습니다.조강특위는 공모 마감 후 서류·면접 등 자격 심사를 진행하며 복수의 신청자가 있는 경우 당원 직선제를 통해 선출하게 됩니다.현역 당협위원장이 있는 214곳은 오는 15일 전까지 기존 방식대로 운영위원회를 통해 선출될 예정입니다.정 사무총장은 브리핑에서 "조직위원장 선정 절차를 신속히 완료해 사고 당협의 운영 공백을 최소화하고 지방 조직을 조기에 정상화할 방침"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)