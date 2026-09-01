장동혁, 세제개편안 수정에 "국민을 실험실 쥐로 생각하는 정권"

▲ 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 정부의 부동산 세제개편안 수정안이 국무회의를 통과한 데 대해 "국민을 실험실 쥐로 생각하는 정권"이라고 맹비난했습니다.장 대표는 오늘 오후 자신의 SNS예 "이재명 대통령, 민심이 폭발하니 겁은 좀 먹은 모양이다"라고 적었습니다.장 대표는 비거주 1주택자의 종합부동산세 기본공제액을 다시 12억원으로 유지하기로 결정한 데 대해 "'세금폭탄'이 '수소폭탄'에서 '원자폭탄' 정도가 된 것"이라고 비꼬았습니다.그러면서 "장특공 축소는 그대로 밀어붙였다"며 "'세금폭탄' 자체는 고칠 생각이 없는 것"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 "정부 정책이 아침저녁으로 바뀌니, 이제 믿기도 어렵다"며 "국민을 '실험실 쥐'로 생각하는 정권"이라고 비난했습니다.이어 "1주택자를 ‘거주’와 ‘비거주’로 나누는 것부터가 잘못"이었다며 "내 집에 내가 살지 말지를 왜 정부가 결정하나? 그 자체가 공산당식 발상"이라고 지적했습니다.장 대표는 또 "결국 이재명 대통령의 최종 목표는 '국민 주거권 박탈'"이라며 "고금리, 세금폭탄으로 국민 집 빼앗고, 정부가 나눠주는 공공 임대주택에 살게 만드는 것"이라고 주장했습니다.