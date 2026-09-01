공정위, CJ·대상·풀무원 등 5개사 현장조사…'장류 담합 의혹' 정조준

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공정거래위원회가 간장, 된장, 고추장 등 국내 주요 장류 판매 업체를 대상으로 현장 조사에 착수했습니다.오늘(1일) 관련 업계에 따르면 공정위는 CJ제일제당, 대상, 샘표, 풀무원, 사조대림 등 5개 회사를 대상으로 장류 가격 담합 의혹을 들여다보기 위해 관련 자료를 확보하고 있습니다.공정위는 이들 업체가 장류를 공급하는 과정에서 담합 등 부당한 공동 행위를 한 것으로 의심합니다.공정위는 민생 물가 안정을 위해 식품 등과 관련한 가격 담합의 고삐를 조여왔습니다.공정위는 올해 2월 4년여에 걸쳐 설탕 가격을 담합한 혐의로 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당 등 3곳에 4천83억 1천300만 원의 과징금을 부과했습니다.5월에는 밀가루 제조·판매 사업자인 대한제분, CJ제일제당, 사조동아원, 삼양사, 대선제분, 삼화제분, 한탑 등 7곳이 짬짜미한 혐의로 과징금 총 6천710억 4천500만 원을 부과하기도 했습니다.CJ제일제당은 설탕과 밀가루에 이어 다시 담합 혐의로 공정위 조사를 받게 됐습니다.(사진=공정거래위원회 제공, 연합뉴스)