인천시의회, "대장홍대선 연장·GTX-D, 국가철도계획에 반영" 촉구…"교통 문제 해결·지역 균형 발전 기여"

▲ 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의대회

인천시의회가 인천 서북부 교통 기반 확충을 위해 대장홍대선의 청라 연장과 수도권광역급행철도(GTX) D노선을 국가철도계획에 반영해달라고 촉구했습니다.인천시의원들은 오늘 시의회 본회의장에서 결의대회를 열고 "지난해 6월 발표 예정이었던 정부의 제5차 국가철도망 구축계획이 1년 넘게 지연되고 있다"며 "정부는 인천시민의 숙원사업인 두 노선을 계획에 반영하고 조속히 추진해달라"고 요구했습니다.시의회는 서울 홍대입구역과 부천 대장신도시를 잇는 광역철도 노선인 대장∼홍대선을 인천 청라로 연장하면 교통 문제 해결과 지역 균형발전에 크게 기여할 것으로 기대했습니다.GTX-D 'Y자' 노선은 인천국제공항에서 인천 청라·가정을 거쳐 서울 삼성역을 비롯한 수도권 남부로 이어지는 노선입니다.인천시의회는 '서울2호선(대장홍대선) 청라 연장 및 GTX-D 노선 제5차 국가철도망 구축계획 반영 촉구 결의안'을 이달 열리는 임시회에서 처리할 예정입니다.(사진=인천시의회 제공, 연합뉴스)