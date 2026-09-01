[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 여권서도 비판 기류
성한용 / 한겨레 선임기자
"용혜인 지명, 청년이 분노하는 특혜·공정 건드린 것"
"왜곡된 역사 이어진 것…위성정당 그만해야"
"나경원, 용혜인 '미끼' 표현 잘못돼…똑같은 장관 지명"
허민 / 문화일보 전임기자
"용혜인, '의원 사퇴' 관련 답변 준비했어야…무책임"
"청와대, 용혜인 비판 여론 사전에 짐작했을 것"
"김승원 지키기 위해 용혜인 비판은 치러야 할 비용"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] "용혜인, 하나를 택한다면 의원직 지켜야"
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