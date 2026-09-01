[성민종합정치] 성한용·허민 '국정기조 변화' 놓고 설전…주영진 앵커가 찾아본 '기조' 뜻은?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자

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● 김용범 정책실장 사퇴



성한용 / 한겨레 선임기자

"김용범 유임, 청와대 내부에서 사전에 논의 많았던 듯"

"이 대통령, 마지막까지 김용범 교체 결심 못 했던 듯"

"청와대와 내각 추가 인사 더 있을 듯…지켜봐야"



허민 / 문화일보 전임기자

"이 대통령도 김용범 본인도 끝까지 사퇴 원치 않았던 듯"

"당청 긴장이 사퇴 결정에 결정적 영향 있었던 듯"

"김용범 사퇴 관련 청와대 답변 궁색할 듯"



● 종부세 비거주 1주택 기본공제 축소안 폐기



성한용 / 한겨레 선임기자

"그래도 국회 통과되진 않을 듯…당정 협의 통해 손질할 듯"



허민 / 문화일보 전임기자

"올바른 방향…개각 같은 이벤트 대신 정책 바꿔야"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

