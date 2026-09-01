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[오목교 전자상가] 터무니 없는 구독 정책;; 오우라 링 5 두 달 실사용 후기 / 오목교 전자상가

작성 2026.09.01 16:40 조회수
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약 80만원짜리 반지를 사고도 내 건강 데이터를 보기 위해
매달 구독료를 내야 한다면 과연 만족할 수 있을까요?

오우라링5를 두 달 넘게 사용하며 하드웨어의 완성도와
실제 건강 관리 기능을 집중적으로 확인했습니다.

너비 6.09mm와 두께 2.27mm 수준으로 작아진 본체와 2~2.6g의가벼운 무게는
스마트링이라는 사실을 잊게 할 만큼 일반 반지에 가까운 착용감을 제공합니다.

특히 센서 돌출이 적어 수면 중에도 부담이 작고,
일상적인 타이핑이나 이동에서도 비교적 자연스럽게 사용할 수 있습니다.

앱에서는 단순한 심박수 기록을 넘어 수면의 질과
스트레스, 회복력, 수면 부채까지 장기간 추적하며
몸 상태의 변화를 시각적으로 보여줍니다.

해외 출장을 반복하며 시차가 크게 바뀌는 환경에서는
회복력 감소와 생체 리듬 변화까지 데이터에 나타나며
웨어러블의 새로운 활용 가능성을 보여줍니다.

영어 설정에서는 GLP-1 투약 기록과 식사 사진 분석 등
한국어 환경에서 보이지 않는 기능도 확인할 수 있습니다.

하지만 월 9,400원의 구독료와 별도 판매되는
고가의 여행용 충전기까지고려하면 구매 판단은 더욱 복잡해집니다.

뛰어난 착용감과 수면 분석 능력이
이러한 비용을 넘어설 만큼 가치가 있는지 살펴봤습니다.

(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김은총 / 기술: 유세훈 / 촬영: 유세훈 / 편집: 정혜수 / CG디자인: 김태화 / 음악: 김지원)

(SBS 스브스뉴스)

영문 기사 보기 (View English Article)
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