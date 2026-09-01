[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 김용범 정책실장 사퇴
성한용 / 한겨레 선임기자
"김용범 유임, 청와대 내부에서 사전에 논의 많았던 듯"
"이 대통령, 마지막까지 김용범 교체 결심 못 했던 듯"
"청와대와 내각 추가 인사 더 있을 듯…지켜봐야"
허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령도 김용범 본인도 끝까지 사퇴 원치 않았던 듯"
"당청 긴장이 사퇴 결정에 결정적 영향 있었던 듯"
"김용범 사퇴 관련 청와대 답변 궁색할 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 김용범 정책실장 전격 사퇴…성한용·허민의 취재 결과는?
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