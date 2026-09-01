뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이찬진 "서울·수도권 조기 주택 공급에 금융 지원 집중"

이태권 기자
작성 2026.09.01 16:31 조회수
이찬진 금융감독원장이 21일 국회에서 열린 홈플러스 회생 관련 정무위원회 간담회에서 의원 질의에 답하고 있다.
▲ 이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장은 오늘(1일) 서울·수도권 주택의 조기 대량 공급을 위해 필요한 금융 지원에 역량을 집중하라고 당부했습니다.

금감원에 따르면 이 원장은 이날 오후 임원 회의에서 이같이 밝혔습니다.

이에 따라 금감원은 주거용 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 담당 인력을 기존 1개 부서 전담에서 각 소관 검사국과 공조 체계로 확대 개편하고, 사업장별로 담당자를 지정해 밀착 관리합니다.

또 수도권 규제지역 내 주거사업장 가운데 2027년 내 공급 예정인 사업장 325개 등은 우선 중점 관리합니다.

사업 지연이나 애로사항이 확인될 경우 국토교통부·한국토지주택공사(LH) 등 유관기관, 금융권과 적극 협업해 맞춤형으로 지원할 예정입니다.

자금 조달 관련 애로사항은 금융권·정책보증기관과 연계해 중재하고, 기타 애로사항은 국토부 등과 협의할 방침입니다.

이 원장은 특히 내년 공급 예정 사업장의 공급 일정이 지연되는 일이 없도록 특별 관리하고, 조기 공급할 수 있는 방안도 모색하라고 주문했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지