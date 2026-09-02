하버드 다니는 19살 피아니스트, 힘들어도 한국 학원보단 낫다? ㅣ 피아니스트 김세현ㅣ커튼콜 327

지난해 봄 프랑스 파리. 롱티보 국제 피아노 콩쿠르에서 심사위원단 만장일치로 우승을 차지했던 17살 소년. 하버드에서 영문학을, 뉴잉글랜드 음악원에서 피아노를 공부하는 피아니스트 김세현이었습니다. 이제 데뷔 음반 '쇼팽 포레'를 내고 고국에서 리사이틀을 열게 되는 김세현이 커튼콜 327회의 주인공입니다.이제 19살이 된 김세현은 콩쿠르 우승 이후 파리의 상징적인 무대에서 연주한 것을 비롯해, 수많은 공연에서 관객들을 만나왔습니다. 하버드 영문학도이면서 연주활동을 하는 피아니스트로 사는 바쁜 삶에 대해 물어봤습니다. 피아니스트 김세현은 어떻게 성장해왔는지, 어떤 미래를 바라보고 있는지, 콩쿠르 우승 이후 달라진 것들은 무엇인지, 그에게 중요한 것들은 무엇인지, 커튼콜에서 진솔한 이야기 공개합니다.♪ 샤를 트로네, '파리의 4월에' (편곡 알렉시스 바이센베르그)♪ 쇼팽, 연습곡 25-1 '에올리안 하프'(진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : 바이올리니스트 해나 조ㅣ녹음 녹화 : 강보배 PD ㅣ 편집 정용희)▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ 스브스 아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.