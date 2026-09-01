방미통위 첫 예산 2,977억 원…AI·미디어 혁신에 집중

▲ 기자간담회하는 김종철 방미통위 위원장

방송미디어통신위원회가 출범 후 처음으로 편성한 내년도 예산안을 올해보다 13% 늘어난 2천977억 원 규모로 마련했습니다.방송·미디어 산업의 인공지능(AI) 전환(AX)을 지원하고 허위 조작정보 대응과 국민의 미디어 접근권 강화에 중점 투자합니다.방미통위는 1일 전년보다 346억 원(13.2%) 증가한 2,977억 원 규모의 2027년도 예산안과 기금운용계획안을 마련했다고 밝혔습니다.이번 예산안은 누구나 미디어에 쉽고 안전하게 접근하고 혜택을 고르게 누리는 '미디어 기본사회' 구현을 목표로 방송·미디어 산업의 지속 가능한 발전과 혁신, 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 환경 조성, 국민 미디어 주권 강화에 중점 배분했습니다.우선 방송·미디어 산업의 인공지능 전환을 지원하기 위해 방송사가 보유한 영상물을 AI 학습용 데이터로 가공하는 '방송영상 인공지능 학습데이터 구축 시범사업'에 100억 원을 신규 편성했습니다.중소·영세 방송사업자를 위한 AI 기반 제작·편집 설루션 바우처와 AI 기술을 활용한 방송콘텐츠 숏폼 제작 지원, AI 기술 교육을 받은 청년 인턴 지원 사업도 새로 추진합니다.AI 기반 방송 제작·편집 원천기술 연구개발(R&D) 예산을 늘리고 국내 라디오 방송사 통합서비스 플랫폼 구축과 유료 방송 시청 데이터 표준화 사업도 추진할 계획입니다.지난 7월 개정 정보통신망법 시행에 따라 설립되는 정보통신서비스 투명성센터의 사업·운영 예산도 반영했습니다.이 센터는 사실확인 단체 지원과 사실확인 관련 연구·교육 등의 업무를 수행할 예정입니다.국민의 미디어 참여와 접근권을 강화하기 위한 예산도 확대했습니다.시청자미디어재단의 미디어 역량교육 예산을 약 24억 원으로 늘리고 경북과 전북 시청자미디어센터 구축에 각각 25억 원을 편성했습니다.장애인의 시청 접근권을 위한 청각장애인용 TV 수신기 보급과 장애인방송 제작 지원, 시각장애인을 위한 AI 기반 자동 화면해설 시스템 개발 사업도 증액했습니다.지역·중소방송과 한국교육방송공사(EBS)의 프로그램 제작 지원을 확대하고 문화체육관광부와 공동 추진하는 '디지털 콘텐츠 코리아 펀드' 출자액도 올해보다 10배 늘어난 50억 원으로 편성했습니다.방미통위는 정부 예산안 심의 과정에서 감액된 전 국민 대상 인터넷 윤리교육과 미편성된 소외계층 대상 AI 바우처 지원 사업의 예산을 추가 확보하기 위해 국회와 재정당국 등과 협의할 방침입니다.김종철 방미통위원장은 "국민의 미디어 주권을 강화하고 변화하는 미디어 환경에 맞는 산업 경쟁력을 키워 국민 누구나 미디어 혜택을 누리는 미디어 기본사회를 구현하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)