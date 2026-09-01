삼성바이오 노사, 8일 사후 조정…임금협상 돌파구 모색

▲ 노동조합 전면 파업 당시 인천 연수구 삼성바이오로직스 공장에 깃발이 바람에 펄럭이고 있다.

임금 인상과 인사 제도 개선 등을 둘러싸고 갈등을 빚어 온 삼성바이오로직스 노사가 다음 주 사후 조정에 나섭니다.오늘(1일) 삼성바이오로직스 노동조합은 "9월 8일 사후 조정이 진행될 예정"이라며 "개시 이후 회사도 안을 제출하겠다고 한 만큼 (조정에) 속도가 날 것으로 예상한다"고 밝혔습니다.노조는 "전날 중부청(중부지방고용노동청)과 사측 미팅이 진행됐고, 인천지방노동위원회에서 사후 조정 일정을 앞당겨 진행할 수 있도록 도움을 주겠다는 것으로 협의됐다"고 부연했습니다.다만 노조는 이 일정이 가일정으로, 세부 위원 일정을 조율하고 있다고 전했습니다.삼성바이오로직스 노사는 지난달 14일 사후 조정을 신청했는데, 약 한 달 만에 조정에 돌입하게 됐습니다.사후 조정은 조정이 종료된 뒤 노동쟁의 해결을 위해 노사 동의하에 다시 실시하는 조정입니다.노사가 모두 동의해야 절차가 시작되며, 노동위원회가 조율하는 역할을 맡습니다.삼성바이오로직스 노조는 지난 3월 23일 사측과 조정이 결렬되자 4월 하순 부분 파업에 이어 5월 1∼5일 전면 파업을 단행했고, 이후 연장·휴일 근무를 거부하는 준법 투쟁을 이어 왔습니다.(사진=연합뉴스)