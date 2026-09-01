뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

관세청, 내년 예산 7천284억 원…마약 단속망에 213억 원 투입

이태권 기자
작성 2026.09.01 14:25 조회수
관세청, 내년 예산 7천284억 원…마약 단속망에 213억 원 투입
▲ 관세청

관세청이 내년도 예산안을 7천284억 원 규모로 편성했다고 오늘(1일) 밝혔습니다.

올해 예산안 대비 385억 원(5.6%) 늘어난 역대 최대 규몹니다.

구체적으로 인건비 4천76억 원, 주요 사업비 2천841억 원, 기본경비 367억 원 등입니다.

우선 마약 단속망 구축에 총 213억 원을 투입해 국경단계 반입 경로별로 마약 단속 시설과 장비를 대대적으로 보강할 계획입니다.

인천공항으로 입국하는 우범 항공편 여행자의 기탁 수하물 검사 강화를 위해 제1·2터미널의 개별 판독센터를 통합하고 '엑스레이(X-ray) 복수 판독통합센터'를 설치하는 데 52억 원을 씁니다.

3D X-ray 검색기와 밀리미터파 신변검색기 등 첨단 과학검색 장비 추가에도 46억 원을 들입니다.

신종 마약류 확산에 적시 대응하기 위해 액체크로마토그래피 등 정밀 분석 장비 확충에도 21억 원을 씁니다.

노후화된 국제우편 세관검사센터를 신축하는 데도 94억 원을 투입합니다.

인공지능(AI)에 기반한 관세행정 체계로 전환하는 데는 총 65억 원을 편성했습니다.

해외직구를 통한 마약·총기 등 반입을 막기 위한 '불법 물품 AI 선별 모델'을 고도화하는 데 18억 원, 수출입 가격 왜곡 및 불법 외환거래 조사 효율화를 위해 내외부 과세·수사 자료를 AI로 통합 분석하는 시스템 구축에 26억 원을 투입합니다.

이 밖에 컨테이너 밀수 적발 사례를 AI가 학습해 밀수품을 자동으로 선별하는 시스템을 개발(12억 원)하는 등 현장 맞춤형 연구개발(R&D)에도 49억 원을 편성했습니다.

나종태 관세청 기획재정담당관은 "정부의 재정 운용 방향에 맞춰 사업별 우선순위 조정과 공공부문 경비 절감 등 고강도 지출구조조정을 실시했다"며 "이를 통해 마련한 재원을 마약 반입 차단과 AI 기반 관세행정 혁신 등 국민이 체감할 수 있는 핵심 사업에 집중 투자했다"고 밝혔습니다.

(사진=관세청 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지