성기와 함께 말달리자…'호프', 관객 호평 컸던 4DX 재상영

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영화 '호프'(HOPE)가 관객들의 가장 큰 호응을 얻었던 4DX 포맷으로 돌아온다.'호프'가 오는 9월 9일(수)부터 9월 15일(화)까지 4DX관을 보유한 CGV 38개 극장에서 재상영을 확정했다. 여기에 13,000원 할인가로 예매할 수 있는 '해술이 아저씨가 말한 4DX 재상영 특가' 이벤트가 함께 진행될 예정이다.'호프'​의 4DX 포맷은 관람객들 사이 일찍이 뜨거운 화제를 모은 바 있다. 광활한 자연을 배경으로 펼쳐지는 추격 씬부터 숨 막히는 카체이싱, 강도 높은 총격 액션까지 다채로운 액션 장면들이 한층 역동적으로 구현돼 관객들의 몰입감을 더욱 끌어올렸다.4DX 포맷을 통해 '호프'를 체험한 관객들은 "지금까지 4DX관에서 본 영화들 중 체감 만족도 최고 레벨이었음"(더쿠_무명의 더쿠), "4DX로 '호프' 보고 승마 체험 제대로 느낌"(더쿠_무명의 더쿠), "파괴력과 속도감이 어마무시해서 놀이공원 어트랙션을 2시간 동안 못 내리고 타는 느낌"(X_cl****) 등의 반응을 보이며 특별관 상영에 최적화된 작품임을 인증했다.특히 장면의 움직임에 맞춰 전해지는 진동과 각종 효과가 독창적인 액션 시퀀스의 속도감과 긴장감을 고스란히 전하며, 마치 호포항 한복판에 있는 것만 같은 생생한 현장감을 선사한다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 지난 7월 15일 개봉해 현재까지 전국 453만 명을 동원했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)