민주당 안에서도 튀어나온 '용혜인 리스크'…일부 "의원직 내려놔야"

▲ 출근하는 용혜인 성평등가족부 장관 후보자

이재명 정부 '2기 개각'을 두고 더불어민주당 내부의 우려 기류가 점차 짙어지는 모양새입니다.특히 용혜인 성평등가족부 장관 후보자와 관련해서는 비례대표직 유지 논란으로 범진보 진영에서조차 지명 철회 요구가 나오자 여권 일각에서도 국회의원직을 내려놔야 한다는 목소리가 나오고 있습니다.최근 이재명 대통령과 당 지지율이 동반 하락세를 보이는 가운데 용 후보자 지명으로 인한 리스크가 악재로 작용할 수 있다는 위기감이 반영된 것으로 풀이됩니다.박선원 최고위원은 오늘(1일) YTN 라디오에 출연해 "다음 (비례대표) 순번이 있는 경우에는 당연히 비례대표직을 사퇴하는 게 맞는다"며 용 후보자를 향해 "성평등가족부 장관 후보가 되셨다면 (의원직 사퇴를) 진지하게 고민하셔야 하지 않나"라고 말했습니다.정일영 의원은 페이스북에서 "비례대표 의원이 장관으로 자리를 옮길 때 의원직을 내려놓고 다음 순번이 승계하도록 해 의정 공백을 최소화해 온 관례를 분명 고려할 필요가 있다"며 "국민의 눈높이에서 합리적인 판단이 정말 중요하기 때문"이라고 강조했습니다.박지현 전 비상대책위원장은 페이스북에 "위성정당이라는 편법의 최대 수혜자를 평등의 가치를 상징하는 장관으로 세운다면 성평등의 진전이 아니라 평등이라는 가치 자체를 우습게 만드는 일"이라며 "대통령께서도 이번 장관 지명을 다시 생각해 주셨으면 한다"고 적었습니다.이어 용 후보자를 향해 "정말 성평등의 가치를 책임지고 싶다면 양손에 든 떡 중 하나는 내려놓으라"며 "그것이 최소한의 공정"이라고 지적했습니다.반면 용 후보자를 옹호하는 여당 내 목소리도 여전히 존재합니다.최민희 최고위원은 이날 SBS 라디오에 출연해 "36세 워킹맘 용혜인 의원을 성평등가족부에 발탁한 것도 여성 인재의 중요 자리 진출이라는 측면에서 긍정적으로 본다"고 평가했습니다.비례대표직 유지 비판에 대해서도 "비례를 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적인 구속사항이 아니기 때문에 균형 있게 평가되기를 바란다"며 용 후보자를 감쌌습니다.민주당은 자당 소속인 김승원 법무부 장관 후보자에 대해서는 엄호 태세를 유지했습니다.국민의힘 장동혁 대표가 '대장동 변호인 출신'이라며 김 후보자 지명을 비판한 데 대해서는 "허위 사실"이라며 맞대응했습니다.조계원 대변인은 논평에서 "장 대표는 김 후보자를 향해 '대장동 변호인'이라며 사실확인조차 하지 않고 거짓말을 하더니 '공소취소 총대'라는 프레임을 씌우며 인신공격을 가했다"고 비판했습니다.이어 "(김 후보자는) 무너진 사법 정의를 바로 세우고 공직기강을 확립할 적임자"라며 "검찰 정상화와 제도 개혁을 위한 적임자 지명을 정쟁용으로 깎아내리고 온갖 험담과 저주를 퍼붓는 것은 어떻게든 국정 운영을 가로막겠다는 억지에 불과하다"고 목소리를 높였습니다.박정현 원내부대표도 원내대책회의에서 "명색이 판사 출신이라는 제1 야당의 대표가 팩트체크조차 없이 거짓 선동으로 국민을 호도하는 저열한 행태에 개탄을 금할 수 없다"며 "근거 없는 의혹 제기와 저열한 흠집 내기를 즉각 중단하고 국민의 눈높이에서 객관적 사실에 근거한 검증의 장으로 돌아오라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)