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한은, 새로운 뉴스심리지수 공개…최신 언어모형으로 경제심리 포착

이태권 기자
작성 2026.09.01 14:16 조회수
한은, 새로운 뉴스심리지수 공개…최신 언어모형으로 경제심리 포착
▲ 한국은행

한국은행이 경제 뉴스에 나타난 경제 심리를 더욱 정교하게 포착할 수 있는 새로운 뉴스심리지수(NSI)를 공표한다고 오늘(1일) 밝혔습니다.

한은은 이날 정오 신(新) NSI를 공개합니다.

신 NSI는 별도 보도자료 없이 매주 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 수록될 예정입니다.

신 NSI는 최신 언어모형을 활용해 기존 NSI 한계를 보완했습니다.

기존 NSI는 2022년 2월부터 실험적 통계로 공표돼 왔습니다.

한은은 자연어처리 기술 발전으로 언어모형이 특정 단어나 일부 문장을 넘어 기사 맥락까지 이해할 수 있게 된 점을 반영해 새로운 산출 체계를 마련했습니다.

신 NSI 산출 과정의 가장 큰 특징은 국내 경제활동과 연관성이 높은 기사만 선별해 감성 분석에 활용했다는 점입니다.

최병재 한은 통계연구팀장은 "기사를 선별하는 과정에서 광고 홍보성 기사, 우리나라 경제와 연계된 정보를 담고 있지 않은 해외 기업 정보 기사 등을 배제했다"고 설명했습니다.

선별된 기사의 시점을 현재와 미래로 분류해 시점별 경제 심리도 산출할 수 있습니다.

한국어에 특화된 사전학습 언어모형을 미세 조정해 경제 관련성, 시점, 감성을 분류하는 모형도 구축했습니다.

감성 분석에 활용하는 문장 표본은 기존 1만개에서 2만개로 확대했고, 긍정·부정 문장뿐 아니라 중립 문장도 지수 산출에 반영해 지수 변동성과 왜곡 가능성을 줄였습니다.

한은은 이날 '언어모형을 활용한 新뉴스심리지수' 이슈노트를 통해 신 NSI가 기존 NSI와 유사한 경제 심리를 포착하면서도 공식 심리지표와의 선행성은 강화됐다고 밝혔습니다.

보고서에 따르면 신 NSI는 소비자심리지수와 경제심리지수에는 1개월, 기업심리지수에는 2개월 선행할 때 가장 높은 상관관계를 보였습니다.

또 현재 뉴스보다 미래를 다룬 뉴스가, 긍정 뉴스보다 부정 뉴스가 소비자심리와 더 높은 상관관계를 나타냈습니다.

실물경제와의 인과관계도 확인됐습니다.

뉴스 심리가 개선되면 소비는 1개월 이내 증가했다가 효과가 소멸했고, 투자는 확대 효과가 7∼8개월가량 지속되는 것으로 분석됐습니다.

보고서는 특히 "신 NSI는 산업생산 등 실물지표에 포함되지 않는 추가 경기 정보를 포함하고 있다"며 "공표 시차로 인해 실물지표가 관측되지 않는 상황에서 경기모니터링 지표로서 활용성이 높을 것으로 판단된다"고 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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