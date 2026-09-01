30대 여성 살해 용의자 체포…"5번을 신고했는데" 참변

경찰에 5차례 가정폭력 피해를 신고하고 스마트워치를 지급받은 30대 여성이 피살된 사건과 관련해 유력한 용의자로 지목된 30대 남편이 범행 4시간 20여 분 만에 붙잡혔습니다.



경기 광주경찰서는 오늘(1일) 살인 혐의로 A 씨를 긴급체포했습니다.



A 씨는 오전 7시 17분쯤 경기 광주시의 한 다세대주택 외부 계단에서 이혼 소송 중이던 아내 B 씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.



B 씨는 경찰에서 지급받은 스마트워치로 신고하고 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.



A 씨는 모자를 눌러쓴 채 오토바이를 타고 현장에 와 범행한 뒤 곧바로 도주했습니다.



사건 당시 현장에 B 씨와 함께 있던 나이 어린 딸은 크게 다치지 않았습니다.



수사에 착수한 경찰은 B 씨가 이혼 소송 중이었던 점 등을 토대로 공무원인 남편 A 씨를 유력한 용의자로 보고 추적에 나섰습니다.



경찰은 CCTV와 통신 수사를 통해 범행 4시간 20여 분 만인 오전 11시 40분쯤 수원시 장안구의 한 모텔에서 A 씨를 붙잡았습니다.



검거 당시 A 씨는 극단적 선택을 시도하던 중이었던 것으로 알려졌습니다.



A 씨가 혐의를 인정하는지는 확인되지 않았습니다.



앞서 B 씨는 지난해 3월부터 최근까지 모두 5차례에 걸쳐 A 씨에게 가정폭력을 당했다며 경찰에 신고하거나 상담을 요청한 것으로 나타났습니다.



다만 B 씨는 매번 A 씨에 대한 처벌을 원하지 않는다는 뜻을 밝혔다는 게 경찰의 설명입니다.



이에 B 씨의 거주지 관할인 수원장안경찰서는 지난 5월 자체적으로 수사를 진행한 뒤 A 씨를 가정폭력 혐의로 입건해 검찰에 송치했습니다.



B 씨는 경찰이 입건 전 조사에서 수사로 전환해 조사를 벌일 당시에도 A 씨에 대한 처벌을 원하지 않는다는 의사를 보인 것으로 전해졌습니다.



이 사건 이후 B 씨는 A 씨와 별거를 시작해 경기 광주의 다세대주택에 거주해 왔으며, 지난달부터 이혼 소송을 진행했습니다.



B 씨는 이혼 소송을 하면서 법원으로부터 임시보호명령 결정도 받은 것으로 알려졌습니다.



임시보호명령은 가해자의 피해자 주거지 격리와 100m 이내 접근 금지, 전기·통신을 이용한 접근 금지 등을 포함합니다.



경찰은 B 씨가 "이혼 소송의 서류 송달 과정에서 주거지 비공개 요청을 하지 않아 남편에게 주소가 노출된 것 같다"는 내용으로 상담해 오자 스마트워치를 지급했습니다.



경찰은 A 씨가 법원의 서류 송달을 통해 별거 중이던 B 씨의 새로운 주소를 파악해 범행한 것으로 추정하고 있습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사할 방침입니다.



(사진=연합뉴스)