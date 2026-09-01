[비디오머그] 녹슬고, 부러지고…한 땀 한 땀 100% 수작업으로 되살린 썰(feat. 금동보살입상)

1,100년 만에 모습을 드러낸 '선림원지 금동보살입상'.



1편에서는 이 아름다운 보살상을 어떻게 감상하면 되는지

그리고, 어떻게 발견되었는지를 알아봤습니다.



그런데 발굴 당시 보살님은 흙과 청동녹에 뒤덮여 누구도 알아볼 수 없었습니다.

발목은 부러져 대좌와 분리돼 있었고, 화려했던 광배는 여러 조각으로 부서진 채였죠.



이 보살님은 어떻게 지금과 같은 모습을 되찾은 걸까요?



X레이와 CT 촬영 같은 첨단 과학 기법은 물론,

현미경으로 청동녹을 한 겹 한 겹 벗겨내는 작업까지,

수많은 사람들의 노력으로 지금과 같은 모습을 찾았다고 하는데요.



2편에서는 흙더미 속 파편이

원래의 금빛을 되찾기까지의 여정을 알아보겠습니다.



아! 그리고 아직 1편을 안 보셨다면,

먼저 보고 오시는 걸 추천드립니다.



(취재 : 소환욱 / PD : 김인선 / 구성 : 이미선 / CG : 채지우, 정유민 / 촬영 : 문정도 장세원 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀 / 자료제공 : 국립춘천박물관)