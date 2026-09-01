뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

공연 1만 원 할인권 22만 장 오늘부터 배포…11월 30일까지 선착순

김수현 문화전문기자
작성 2026.09.01 12:17 조회수
문화체육관광부(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
▲ 문화체육관광부

문화체육관광부가 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회와 함께 공연 1만 원 할인권 22만 장을 오늘(1일)부터 배포합니다.

문체부는 국민의 공연예술 향유 기회를 확대하고 공연예술시장을 활성화하기 위해 지난 5월 1차 할인권을 배포한 데 이어 추가로 할인권을 발급한다고 밝혔습니다.

할인권은 오늘부터 네이버예약, 놀(NOL), 예스24, 타임티켓, 티켓링크 등 5개 온라인 예매처별로 1인 2매 선착순으로 발급됩니다.

발급받은 할인권은 공연일이 11월 30일까지인 공연에 한해 사용할 수 있고, 사용 가능 분야는 연극, 뮤지컬, 클래식, 국악, 무용 등이며 대중음악과 대중무용은 제외됩니다.

할인권은 1주일 단위로 운영돼, 화요일 오전 10시부터 다음 주 월요일 밤 12시까지 할인권을 발급받고, 기간 내 사용하지 않으면 자동 소멸됩니다.

문체부는 또 지역 공연을 활성화하기 위해 비수도권(서울, 경기, 인천 제외) 공연장에서만 사용할 수 있는 할인권을 1인 2매 추가로 발급합니다.

비수도권 문예회관에서는 고령층(55세 이상), 장애인, 저소득층, 농어민, 초중고 단체 관람객 대상으로 현장 할인도 실시합니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지