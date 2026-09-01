'증조부 친일 논란' 하영, 차기작 '중증외상센터' 하차

▲ 배우 하영

증조부 안상호의 친일 행적 의혹이 제기된 배우 하영이 차기작인 중증외상센터 새 시즌에서 하차합니다.넷플릭스는 오늘 "배우의 입장을 존중해 하영은 '중증외상센터' 후속편에 출연하지 않기로 했다"고 밝혔습니다.넷플릭스 시리즈 '중증외상센터'는 메스 하나로 사람을 살려내는 천재 의사의 유쾌한 활극을 그린 드라마로, 하영은 지난해 시즌 1에서 중증외상팀 간호사 역을 맡아 얼굴을 알렸고, 주지훈, 추영우 등과 함께 후속편에도 출연할 예정이었습니다.하영은 지난달 KBS 2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에서 4대째 의사 집안이란 사실을 공개한 후 그의 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호(1872~1927)라는 사실이 알려지면서 당시 행적을 두고 친일 의혹이 불거졌습니다.하영은 "관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다. 일제 강점기라는 뼈아픈 시기를 지닌 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"며 "그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다"고 사과했습니다.하지만 하영이 촬영했거나 촬영 예정인 새 드라마에서 하차해야 한다는 요구가 빗발쳤습니다.(사진=연합뉴스)