[날씨] 중부 오후까지 비…남부는 계속 폭염 특보

오늘(1일) 중부를 중심으로 비가 내리겠습니다.



현재 비구름은 수도권과 강원, 충남 지역에 위치해 있고요.



붉은색의 강한 비구름대가 서산과 당진에 발달하면서 이들 지역에는 호우특보도 내려졌습니다.



중부 지방의 비는 오후까지 이어지겠습니다.



예상되는 강수량은 적게는 5에서 많게는 60mm가 예상되고요.



충남 북부 지역에는 80mm 이상의 호우가 집중되겠습니다.



비구름이 닿지 않는 남부와 제주를 중심으로는 소나기구름이 발달할 때 있겠습니다.



고온 다습한 공기가 유입되면서 남쪽 지역에 폭염 특보는 계속되고 있습니다.



오늘 특보가 내려진 지역들을 중심으로는 체감온도 33도 이상 오르겠고요.



서울의 낮 기온은 27도로 더위가 주춤하겠습니다.



당분간 영동 지역에는 비가 내렸다 그쳤다를 반복하면서 길게 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)