[자막뉴스] 최민희 "용혜인, 비례 2번 할 만큼 실력 있어"…"겸직은 궤변" 범여권도 쪼개졌다

용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 비례대표 의원직 유지 등을 둘러싸고 정치권 공방이 이어지고 있습니다.



여권에선 용 후보자의 역량을 강조하며 옹호에 나섰습니다.



더불어민주당 최민희 최고위원은 오늘 오전 SBS라디오 '김태현의 뉴스쇼'에서 "용 후보자가 비례대표를 두 번 할 정도의 실력이 있다"며 "균형 있게 평가되기를 바란다"고 밝혔습니다.



최 최고위원은 용 후보자가 장관이 돼도 의원직을 사퇴하지 않겠다고 밝힌 데 대해선 "비례대표 의원직을 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적인 구속사항이 아니"라고 강조했습니다.



[최민희/민주당 최고위원 : 비례대표 두 번 할 정도로 실력이 있다. 그리고 비례대표가 비례를 사퇴하고 장관직으로 가는 건 법적인 구속 사항이 아니잖아요? 그래서 이게 좀 균형있게 평가되길 바라고요.]



친여 성향 방송인 김어준 씨도 자신의 유튜브 방송에서 용 후보자가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외 정당이 되는 특수한 상황을 두고, "개인의 사퇴 문제가 아니라 정당 존립 자체의 문제이자 헌정사 최초의 사례"라며 "따를 관례가 없는 특수한 상황인 만큼 사퇴하지 않아도 된다"고 강조했습니다.



반면 국민의힘은 용 후보자에 대한 총공세에 나섰습니다.



국민의힘 나경원 의원은 용 후보자를 겨냥해 위성정당을 통해 당선된 뒤 복귀하는 사례를 막기 위한 이른바 '기생소득방지법' 발의를 예고했습니다.



위장 제명 형식으로 복귀한 정당은 국고보조금 배분에서 제외해 준연동형 비례제의 폐해를 막겠다는 취지입니다.



범여권 내부에서도 용 후보자 지명을 놓고 날 선 반응들이 나왔습니다.



장혜영 전 정의당 의원은 "부적절한 인사"라고 지적했습니다.



장 전 의원은 소수정당의 특수성을 이유로 의원직을 유지하겠다는 용 후보자의 해명에 대해선 "편법으로 얻은 의석과 장관직을 모두 챙기려는 궤변"이라고 강하게 비판했습니다.



하헌기 전 민주당 부대변인도 "비례연합정당이라는 틀 안에서 배분받은 의석인 만큼 대중의 눈에는 욕심으로 비칠 수밖에 없다"고 꼬집었습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 화면출처 : SBS 김태현의 정치쇼, 제작 : 디지털뉴스부)