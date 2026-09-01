민희진 대표, 자택·오케이 레코즈 사옥 인테리어 공개…"삶의 방식에 맞춘 공간"

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오케이 레코즈(ooak records) 민희진 대표가 일본 라이프스타일 매거진 표지를 장식했다.1일 소속사에 따르면 민 대표는 매거진 'Casa BRUTUS(카사 브루투스)' 2026년 10월호의 표지를 장식했다. 이 잡지에 한국인을 표지 인물로 내세운 것은 창간 이래 처음이다.민 대표가 커버를 장식한 이번 호는 서울을 집중 조명하는 특집으로, 잡지는 민 대표를 K-POP 크리에이티브 디렉터로 소개하며 자택과 오케이 레코즈 사무실, 서울에서 즐겨 찾는 장소들을 담았다.민 대표의 인터뷰와 화보는 총 26페이지에 걸쳐 수록됐다. 화보 촬영은 민 대표와 오랫동안 작업해 온 송시영 작가가 맡았다.민 대표는 약 15년 전 마련해 리모델링한 자택을 이번에 처음 공개하면서 "그동안에도 여러 매체의 제안을 받았지만, 서울을 소개하는 기획이라는 점과 Casa BRUTUS에 대한 신뢰가 이번 작업에 참여한 계기가 됐다."고 밝혔다.인테리어와 관련해 민 대표는 "나의 성격처럼 전혀 다른 디자인을 섞어 놓는 것을 좋아한다. 그것들이 신비로운 조화를 만들어내는 것을 즐기고 있다"고 말했다. 이어 "전형적인 인테리어에 나를 맞추기보다는 내 삶의 방식에 맞춰 공간을 꾸미고 싶었다. 정성을 들여 지은 집이라서 더욱 애착이 간다"고 설명했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)