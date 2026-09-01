"5번 신고했는데" 30대 여성 참변…'스마트워치' 울렸다

경찰에 5차례 가정폭력 피해를 신고하고 스마트워치를 지급받은 30대 여성이 끝내 흉기에 찔려 숨지는 참변이 발생했습니다.



경찰은 피해자와 이혼 소송 중이던 공무원 남편을 유력한 용의자로 지목하고 추적에 나섰습니다.



오늘(1일) 오전 7시 17분 경기 광주시의 한 다세대주택 외부 계단에서 A 씨가 신원불상자가 휘두른 흉기에 여러 차례 찔리는 사건이 발생했습니다.



과거 가정폭력 피해 신고 이력이 있는 A 씨는 자신에게 지급된 스마트워치를 통해 경찰에 신고해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했습니다.



사건 현장에는 A 씨의 나이 어린 딸도 함께 있었으나, 직접적인 상해를 입지 않은 것으로 확인됐습니다.



경찰은 주변 CCTV를 통해 모자를 쓴 용의자가 오토바이를 타고 현장을 오가는 모습을 확인하고 추적에 나섰습니다.



경찰은 이 용의자가 A 씨의 남편인 30대 공무원 B 씨인 것으로 강하게 의심하고 있습니다.



A 씨는 지난해 3월부터 최근까지 총 5차례에 걸쳐 B 씨로부터 가정폭력을 당했다며 경찰에 신고 및 상담 요청을 한 것으로 파악됐습니다.



다만 A 씨는 매번 B 씨에 대한 처벌은 원치 않는다는 뜻을 밝혔다는 게 경찰의 설명입니다.



이에 A 씨의 거주지 관할인 수원장안경찰서는 지난 5월 자체적으로 수사를 진행한 뒤 B 씨를 가정폭력 혐의로 입건해 검찰에 송치했습니다.



A 씨는 경찰이 입건 전 조사(내사)에서 수사로 전환해 조사를 벌일 당시에도 B 씨에 대한 처벌 불원 의사를 보인 것으로 전해졌습니다.



이 사건 이후 A 씨는 B 씨와 별거를 시작해 경기 광주의 다세대주택에 거주해 왔으며, 지난달부터는 이혼 소송에 들어갔습니다.



A 씨는 이혼 소송을 하면서 법원으로부터 임시보호명령 결정도 받은 것으로 알려졌습니다.



임시보호명령은 피해자의 주거지로부터 격리, 100m 이내 접근 금지, 전기·통신을 이용한 접근 금지 등입니다.



경찰은 이런 점에 미뤄 현재 연락이 두절된 남편을 용의자 중 하나로 보고 있으며, 이 외 다른 가능성도 열어두고 수사 중입니다.



다만 용의자가 비가 내리는 가운데 오토바이를 타고 도주한 탓에 추적에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌습니다.



경찰 관계자는 "CCTV 영상 등을 통해 용의자를 쫓고 있다"며 "수사 중인 내용에 관해서는 답변이 어렵다"고 했습니다.