[자막뉴스] "일 많아질까봐" 실종 조작…고작 이런 이유? 수사 결과 발표

제주에서 다수의 실종 신고를 허위 종결한 혐의로 구속된 부 모 경장의 범행 동기가 밝혀졌습니다.



제주경찰청은 오늘(1일) 브리핑에서 "부 경장이 실종자가 일반적인 성인이라 안일하게 생각했다며 사건 미종결 시 챙겨야 할 일이 많아 사건 인계에 대한 부담감으로 허위 종결을 하게 됐다는 취지로 진술했다"고 발표했습니다.



부 경장 조사 때 투입된 프로파일러도 "누적된 업무 부담과 책임 가중에 대한 피로감 속 업무 태만적 동기"를 범행의 주된 배경으로 봤습니다.



그러면서 "부 경장의 회피적 대처와 무책임한 태도가 결합해 허위 종결 범행에 이르렀다"고 분석했습니다.



부 경장은 지난 5월 실종 신고된 30대 여성 장 모 씨와 연락이 닿았다는 취지로 신고자에게 거짓말한 뒤 사건을 자체 종결하고, 실종 프로파일링 시스템 관리 목록에서도 장 씨에 대한 자료를 삭제한 혐의를 받습니다.



또 지난 7월 2일 접수된 60대 남성에 대한 실종 사건을 유사한 수법으로 허위 종결한 혐의도 받습니다.



경찰은 장 씨를 수색하는 과정에서 부 경장의 범행을 인지하고 지난달 14일 입건했습니다.



이후 경찰은 지난달 22일 실종 신고됐던 60대 남성의 시신을 발견했고, 24일에는 제주시 한림읍에서 장 씨 시신을 수습했습니다.



부 경장은 실종자들과 연락이 닿았다고 주장했지만 경찰 조사가 시작되자 결국 거짓이었음을 시인했습니다.



경찰은 오늘 부 경장을 검찰에 구속 송치할 방침입니다.



(취재: 박세원, 영상편집 : 김혜주, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)