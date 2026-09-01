호르무즈 이틀째 긴장감…유조선 피격·운항 정지 잇따라

▲ 호르무즈 해협 인근을 지나는 선박들

미국과 이란이 한 달 만에 무력 충돌을 재개한 여파로 호르무즈 해협 일대에서 이틀째 긴장이 이어지고 있습니다.양측은 전날 교전을 끝내고는 현지 시간 1일 현재까지는 새벽 시간대 충돌은 보고되지 않고 있으나 통항 중 유조선을 겨냥한 포화와 통제가 이어졌습니다.로이터통신에 따르면 영국 해사무역기구(UKMTO)는 이날 공지에서 호르무즈 해협을 빠져나오던 유조선 1척이 미상의 발사체에 공격당했다고 밝혔습니다.이 유조선은 오만의 해안 도시 카사브에서 동쪽으로 17해리 떨어진 해역에서 발사체 3발을 맞은 것으로 알려졌습니다.관련 인명 피해는 보고되지 않았습니다.선박의 국적이나 운항 방향도 UKMTO 공지에는 명시되지 않았습니다.같은 날 이란 언론은 사우디아라비아 유조선이 호르무즈 해협 남쪽 회랑을 통과하던 중 운항이 정지됐다고 보도했습니다.사우디는 아직 공식 입장을 내놓지 않았습니다.이보다 앞서 UKMTO는 전날 인도양에서 유조선과 군 병력이 연루된 사건을 접수했다고 밝혔으나, 사안의 연관성이나 세부 사항은 아직 확인되지 않았다고 로이터통신이 전했습니다.이는 호르무즈 해협을 사실상 통제 중인 이란이 이 일대를 지나는 유조선을 향해 압박 수위를 높인 것으로 해석되는 대목입니다.미국이 이란에 대한 추가 경제 제재를 발표한 데 이어 군사 공격까지 재개하자, 이란도 이에 맞서 호르무즈 해협 통항을 거듭 옥죄기 시작했다는 것입니다.앞서 미군은 전날 이란 라라크섬에 설치된 이슬람혁명수비대(IRGC)의 기뢰 설치용 로켓 발사대 두 곳을 공습하며 한 달여 만에 군사 공격을 재개했습니다.이란은 이에 대응해 31일 새벽 미군 기지가 있는 요르단과 아랍에미리트(UAE)를 향해 미사일 여러 발을 발사했다고 발표했습니다.이란은 또 호르무즈 해협을 지나던 초대형 유조선 한 척이 기뢰 두 발에 맞아 화재가 발생했으며, 현재 운항이 완전히 중단된 상태라고 주장했습니다.혁명수비대 해군은 "호르무즈 해협을 안전하게 통과하기 위한 규칙을 위반하는 선박은 바로 이러한 운명을 맞게 될 것"이라며 "IRGC 해군이 발표한 해협 통과 및 항해에 관한 규정을 준수하는 것은 의무"라고 못 박았습니다.이후에도 호르무즈 해협에 대한 통제권을 행사하며 사실상 미국을 향해 압박을 이어가겠다는 취지로 풀이됩니다.다만, 미국은 이란의 '기뢰 충돌' 주장이 거짓이라고 주장하고 있습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)